Η Έλενα Μοσχοπούλου παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Φτου και βγαίνω», ένα ιδιαίτερο μουσικό έργο σε μουσική της ίδιας και σε στίχους της Βίκυς Πολύζου. Πρόκειται για ένα τραγούδι βαθιά βιωματικό, που γεννήθηκε μέσα από μια περίοδο προσωπικής αναζήτησης και εσωτερικής πάλης.

Το «Φτου και βγαίνω» δεν ακολουθεί την τυπική φόρμα ενός τραγουδιού. Ξεδιπλώνεται περισσότερο σαν ένα μουσικό παραμύθι ενηλίκων, όπου η αφήγηση, οι εικόνες και οι συμβολισμοί συνυπάρχουν με τη μουσική. Στον πυρήνα του βρίσκεται η ανάγκη του ανθρώπου να μη χαθεί μέσα στο χάος, να διατηρήσει την ταυτότητά του και να βρει ξανά τον δρόμο προς το φως.

Με ατμοσφαιρικό χαρακτήρα και έντονα ποιητική διάθεση, το τραγούδι πραγματεύεται την αναπνοή ως πράξη επιβίωσης, την εσωτερική αντοχή και τη δυνατότητα της επανεκκίνησης.

Το «Φτου και βγαίνω» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες…

Στίχοι: Βίκυ Πολύζου

Μουσική: Έλενα Μοσχοπούλου

Ενορχήστρωση: Χριστόφορος Μαστοράκης