Η θεατρική ομάδα Contratiempo παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ο Έμπορος της Βενετίας, στο θέατρο 104.

Ο Έμπορος της Βενετίας, ένα από τα πιο γοητευτικά και σύνθετα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, φωτίζει με οξύτητα θέματα δικαιοσύνης, ηθικής, έρωτα, εξουσίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ταραχώδης σχέση του έμπορου Αντόνιο με τον Εβραίο δανειστή Σάυλοκ, μέσα σε μία Βενετία όπου το χρήμα, η τιμή και τα ανθρώπινα πάθη συγκρούονται αδυσώπητα. Έρωτες, φιλίες, συμβόλαια και εκδίκηση υφαίνουν ένα δραματουργικό τοπίο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και χιούμορ, όπου οι ήρωες δοκιμάζονται στα όρια της ανθρωπιάς τους.

Πόσο μας αφορά σήμερα το έργο αυτό; Ο Σάϋλοκ, ως κεντρικό πρόσωπο, μας ωθεί να προβληματιστούμε. Αυτό που είναι δίκαιο είναι και ηθικό; Τι οδηγεί στο μίσος μεταξύ των ανθρώπων; Ποια η θέση των μειονοτήτων στην ανδροκρατούμενη καπιταλιστική κοινωνία; Ένα έργο που συνομιλεί αφοπλιστικά με τη σύγχρονη πραγματικότητα και παραμένει πάντα επίκαιρο.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από τη στιγμή που πρωτοδιάβασα και ερωτεύτηκα τον Έμπορο της Βενετίας. Φέτος δίνεται η ευκαιρία στην ομάδα μας να ανεβάσει αυτό το έργο, και αναρωτιέμαι γιατί αυτό το έργο εξακολουθεί να με γοητεύει τόσο πολύ. Ο τοκογλύφος Σάϋλοκ, έχοντας βιώσει κοινωνικό ρατσισμό από την υποκριτική κοινωνία της Βενετίας, οδηγείται σε ακραίες πράξεις, θέλοντας να πάρει εκδίκηση για όσα έχει υποστεί. Η μισαλλοδοξία γεννά μισαλλοδοξία και το, επί σειρά ετών, θύμα μετατρέπεται σε θύτης. Στη σκληρή καπιταλιστική κοινωνία της Βενετίας, οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας – ο Σάϋλοκ μαζί με τον έμπορο Αντόνιο – φαινομενικά αντίθετοι και με άσπονδη έχθρα μεταξύ τους, τελικά περισσότερο μοιάζουν παρά διαφέρουν. Αποκόπτονται από κάθε απόλαυση της ζωής και υποτάσσονται σε μια ψυχρή καπιταλιστική ηθική. Σε πλήρη αντίθεση με τον ερωτικό και ζωτικό κόσμο της Πόρσια και του Μπασάνιο. Ο Έμπορος της Βενετίας αποτελεί μια εις βάθος κριτική απέναντι, τόσο στην αδυναμία των ανθρώπων να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα και να ζήσουν αρμονικά, όσο και στο σκληρό καπιταλιστικό σύστημα που τους αποξενώνει και δεν τους επιτρέπει να απολαύσουν τη ζωή. Επίκαιρο όσο ποτέ.

Πέντε ηθοποιοί ενσαρκώνουν δεκατρείς ρόλους χρησιμοποιώντας ως θεατρικό όχημα τον γελωτοποιό, μέσα στο ξέφρενο καρναβάλι της Βενετίας και τον ειδυλλιακό κόσμο του Μπελμόντ.

Θωμάς Θάνος

Συγγραφέας: William Shakespeare

Σκηνοθεσία/Μετάφραση/Διασκευή : Θωμάς Θάνος

Σύμβουλος Δραματολόγος: Ντίνος Ψυχογιός

Επιμέλεια Κίνησης: Γαβριέλα Αντωνοπούλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Βοηθός Σκηνογράφου/Ενδυματολόγου: Ηρώ Παρδαβέλλα

Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώργος Αντωνόπουλος

Μουσική: Θωμάς Θάνος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Ενορχήστρωση/Μουσική Παραγωγή: Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Βοηθός Σκηνοθέτης: Τάσος Προβιάς

Φωτογραφίες/Trailer: Θωμάς Παλυβός

Γραφιστική Επιμέλεια: Δημήτρης Παγγές

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Social Media: World of Gazjouro

Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Contratiempo

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Νικόλας Αλεξίου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Μανούσος Γεωργόπουλος, Ελένη Καλαφάτη, Ανδρομάχη Μακρίδου

