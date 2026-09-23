Το «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» του Richard Bean, βασισμένο στην κλασική κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι «Υπηρέτης δύο αφεντάδων», ανεβαίνει στο Θέατρο Ιλίσια σε σκηνοθεσία, μετάφραση και δραματουργική επιμέλεια του Θάνου Τοκάκη. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου επιστρέφει στην κωμωδία στον κεντρικό ρόλο του Φράνσις, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο της Ρέιτσελ/Ρόσκο, σε μια παράσταση που συνδυάζει την παράδοση της commedia dell’ arte με το βρετανικό χιούμορ.

Η υπόθεση

Ο Φράνσις χρειάζεται επειγόντως δουλειά. Και ακόμη πιο επειγόντως φαγητό. Όταν του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί για δύο διαφορετικά αφεντικά ταυτόχρονα, αποφασίζει — μάλλον όχι σοφά — να δεχτεί, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν.

Το πρόβλημα είναι πως το ένα αφεντικό κρύβεται πίσω από ψεύτικη ταυτότητα, ενώ το άλλο μπλέκεται σε ύποπτες ιστορίες έρωτα και εγκλήματος. Καθώς ο Φράνσις τρέχει πανικόβλητος από τον έναν στον άλλον για να κρατήσει τα πάντα μυστικά, ο κόσμος γύρω του διαλύεται σε ένα ξέφρενο πανδαιμόνιο από παρεξηγήσεις, χαμένα μηνύματα, κρυφούς έρωτες και κακοσχεδιασμένες δολοπλοκίες.

Από τον Γκολντόνι στον Richard Bean

Ο Richard Bean διασκευάζει με σύγχρονο τρόπο τον «Υπηρέτη δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, έργο του 1743, εκσυγχρονίζοντας τη δράση και ενισχύοντας τον φρενήρη ρυθμό του. Η κωμωδία διατηρεί τον μηχανισμό της φάρσας, αλλά πίσω από την επιφάνειά της κρατά και ένα διακριτικό κοινωνικό σχόλιο γύρω από την καθημερινή πάλη και την ανθρώπινη ανάγκη για προσαρμογή.

Η σκηνοθετική προσέγγιση

Η σκηνοθεσία του Θάνου Τοκάκη δημιουργεί μια άχρονη συνθήκη που παραπέμπει στην εξωφρενική ατμόσφαιρα των Monty Python, όπου το παράδοξο και οι κωμικές ανατροπές μπορούν να οδηγήσουν τα πάντα στα άκρα. Το χάος μετατρέπεται σε πολύχρωμη θεατρική συνθήκη, με έντονη σωματικότητα, παιγνιώδη διάδραση με το κοινό και τους ηθοποιούς να μπαινοβγαίνουν διαρκώς σε πολλαπλούς ρόλους, χωρίς να είναι πάντοτε σαφές πού τελειώνει ο χαρακτήρας και πού αρχίζει ο ίδιος ο ηθοποιός.

Πρόκειται για ένα έργο υψηλών υποκριτικών απαιτήσεων, λεπτομερούς συντονισμού και λεπτών αποχρώσεων, που ισορροπεί ανάμεσα στην αταξία, την επιβίωση και το πηγαίο γέλιο.

Η διεθνής πορεία

Το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο και στο Broadway. Μεταξύ των διακρίσεών του είναι το βραβείο Καλύτερου Έργου στα Evening Standard Theatre Awards το 2011 και το Outstanding New Broadway Play στα Outer Critics Circle Awards, ενώ η παραγωγή του Broadway απέσπασε επτά υποψηφιότητες για Tony Awards, με τον James Corden να κερδίζει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Παίζουν:

Γιώργος Χρυσοστόμου

Γρηγορία Μεθενίτη

Γιάννης Καπελέρης

Αργύρης Γκαγκάνης

Λυδία Στέφου

Νίκος Ιατρού

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Δραματουργική επιμέλεια: Θάνος Τοκάκης

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Κοστούμια: Εβελίνα Δαρζέντα

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Άντυ Τζούμα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ηλιάνα Γαϊτάνη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Πρεμιέρα: Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 18:00 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Θέατρο Ιλίσια

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα

Τηλ.: 210 7210045

Εισιτήρια: από 18€

Προπώληση: more.com