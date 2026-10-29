Οι Everything But The Girl κυκλοφόρησαν το «Young and Dumb», το πρώτο single από το νέο τους άλμπουμ Blue Reservoir. Ο δίσκος των Tracey Thorn και Ben Watt αναμένεται στις 19 Φεβρουαρίου 2027, τέσσερα χρόνια μετά το Fuse, που είχε σηματοδοτήσει τη δισκογραφική επιστροφή τους ύστερα από 24 χρόνια.

Μια ισπανική κιθάρα ακούγεται μόνη της στην αρχή του τραγουδιού. Η επιλογή είναι σκόπιμη: η Thorn είπε ότι ήθελαν το «Young and Dumb» να δείξει αμέσως προς τα πού κινείται ο νέος δίσκος. Ο Watt συνδέει τον ήχο της κιθάρας με τις μουσικές που τον συγκίνησαν μεγαλώνοντας, ενώ βλέπει στο Blue Reservoir μια επιστροφή στο μείγμα folk, jazz και βραζιλιάνικων επιρροών των πρώτων χρόνων του ντουέτου.

Η αφορμή βρέθηκε στη σκηνή

Οι εμφανίσεις τους στο μικρό MOTH Club του Λονδίνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του άλμπουμ. Σύμφωνα με την Thorn, η αμεσότητα εκείνων των βραδιών, με επίκεντρο τη φωνή και την κιθάρα, τους θύμισε τον τρόπο με τον οποίο είχαν ξεκινήσει.

Η ίδια εξήγησε ότι το «Young and Dumb» μιλά για την επιθυμία να γυρίσεις πίσω στον χρόνο, γνωρίζοντας πως αυτό δεν γίνεται. Αυτό που μπορείς να κρατήσεις, είπε, είναι η ενέργεια και το πάθος με τα οποία ζούσες όταν ήσουν νέος. Έτσι, το τραγούδι αποκτά μια πιο συγκεκριμένη διάσταση από εκείνη που αφήνει αρχικά να εννοηθεί ο τίτλος του.

Το Blue Reservoir περιλαμβάνει δέκα νέα τραγούδια. Το «Young and Dumb» συνοδεύεται από video σε σκηνοθεσία Edward Bishop, γυρισμένο στο MOTH Club: τον χώρο που έγινε αφετηρία για αυτή τη νέα περίοδο των Everything But The Girl.