Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία των δύο πρώτων solo singles της, η Εύα Πολιτάκη επιστρέφει με την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά, το album NTISNEY και κάνει την πρώτη της βουτιά στην ελληνική indie μουσική σκηνή!

Τραγουδώντας για τη σκληρή πραγματικότητα ενός χωρισμού, η Εύα προσεγγίζει μέσα από τους στίχους και τη μουσική του Σέργιου Βούδρη, τη διαδικασία “ωραιοποίησης” της πραγματικότητας, το πρίσμα μέσα από το οποίο επιλέγουμε να αντιμετωπίζουμε τις αλήθειες που μας στενοχωρούν, προκειμένου να τις αντέξουμε.

Το album αποτελεί και την πρώτη ολοκληρωμένη συνεργασία της Εύας με την ομάδα παραγωγής Hoteloniro και δημιουργήθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η ίδια ξεχωρίζει το single ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ γιατί όπως λέει γράφτηκε για να πει όσα δεν μπορούμε να πούμε από μόνοι μας αλλά και το SFAIRA σε συνεργασία με τον μοναδικό Απόστολο Κίτσο.

Ταξιδέψτε με το NTISNEY το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και ταυτιστείτε ελεύθερα!