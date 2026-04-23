Μια σκηνική εμπειρία ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Μια «συμμορία ηρώων» ανεβαίνει στη σκηνή για να χτίσει έναν νέο κόσμο από την αρχή.

Η Εύα Πολιτάκη παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το άλμπουμ της «NTISNEY», στον Σταυρό του Νότου Club.

Με έναν ήχο που κινείται στην ελληνική indie σκηνή και ισορροπεί ανάμεσα στο έντεχνο, την pop και την αφηγηματική τραγουδοποιία, η Εύα δημιουργεί ένα προσωπικό σύμπαν, εύθραυστο και ταυτόχρονα εκρηκτικό. Στη σκηνή, το «NTISNEY» μετατρέπεται σε μια πολυεπίπεδη performance όπου η μουσική συναντά την αφήγηση και τα θεατρικά στοιχεία, διαμορφώνοντας μια εμπειρία που εξελίσσεται μπροστά στο κοινό.

Το έργο, σε στίχους και μουσική του Σέργιου Βούδρη, δεν λειτουργεί απλώς ως ένα μουσικό σύνολο, αλλά ως μια ενιαία αφήγηση για την αστική εμπειρία, για τις μικρές ρωγμές της καθημερινότητας και την ανάγκη για επανεκκίνηση.

Η ίδια, με καταγωγή από το Ρέθυμνο και βάση την Αθήνα από τα 17 της, έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό στίγμα, συνδυάζοντας τη μουσική με θεατρικά και αφηγηματικά στοιχεία στις live εμφανίσεις της. Μέσα από μουσικοθεατρικές παραστάσεις και ζωντανές εμφανίσεις, χτίζει μια ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα, όπου η σκηνή γίνεται χώρος αφήγησης και έκφρασης.

Το EP «NTISNEY», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2025, σηματοδοτεί μια πιο ώριμη και ξεκάθαρη καλλιτεχνική κατεύθυνση, φέρνοντας στο προσκήνιο μια δημιουργό που χτίζει τον δικό της κόσμο με συνέπεια και προσωπικότητα.

Συντελεστές

Στίχοι και μουσική: Σέργιος Βούδρης

Παραγωγή: Hotel Oniro

Σκηνοθεσία: Λυδία Τσάτσου Παρασκευοπούλου

Ηλεκτρική κιθάρα: Πάνος Καλκανάς

Πλήκτρα και φωνή: Ειρήνη Αλισά

Τύμπανα: Μάνος Ναζλής

Μπάσο: Νίκος Βλάχος

Φωνητικά: Μαρία Νικοθόδη

Φωτογραφία αφίσας: Δημήτρης Μαντζανίδης

Γραφιστικά: Αθηνά Κυριακάκη , Νικος Χριστόπουλος

Παραγωγή: Melodica Art Productions

Special guests: Hotel Oniro, Sophie Lies, Νίκος Χριστόπουλος κ.α

Δευτέρα 4 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμο

Εισιτήρια: 13 ευρώ

Προπώληση: more.com