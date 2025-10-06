Μετά την επιτυχία της πρώτης της σεζόν, η ιταλική μαύρη κωμωδία «Family Secrets» του Enrico Luttmann επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη, στη σκηνή Secret Room, για έναν νέο κύκλο παραστάσεων.

Το έργο, που έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία σε Ιταλία, Αμερική, Βουδαπέστη και Αφρική, συστήνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Πρωταγωνιστούν η Μαίη Σεβαστοπούλου και ο Γιώργης Κοντοπόδης.

Η παράσταση, μέσα από χιούμορ, συγκίνηση και ένα συνεχές ταξίδι μπρος και πίσω στον χρόνο, θίγει καίρια ζητήματα όπως το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, η αποδοχή, η ομοφυλοφιλία, η ταυτότητα και οι κοινωνικές νόρμες που συχνά μας καταπιέζουν. Πάνω απ’ όλα όμως, αναδεικνύει την ακατάλυτη σχέση μητέρας και γιου — μια σχέση γεμάτη αγάπη, τρυφερότητα αλλά και σιωπηλά μυστικά.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Γκράτσια, μια συνταξιούχος δασκάλα, ζει απομονωμένη στο σπίτι της, έχοντας βρει παρηγοριά στις σαπουνόπερες που παρακολουθεί καθημερινά. Η αγαπημένη της σειρά, «Τόλμη και Γοητεία», έχει γίνει για εκείνη μια δεύτερη πραγματικότητα, γεμάτη ένταση, συγκίνηση και συναισθήματα που η ίδια δεν έζησε ποτέ.

Ο γιος της, Αδάμ, σεναριογράφος σε τηλεοπτικές σειρές και επίδοξος θεατρικός συγγραφέας, επιστρέφει στο πατρικό του ύστερα από χρόνια απουσίας. Η συνάντηση αυτή θα ξεκλειδώσει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και θα φέρει στο φως αλήθειες που θα αλλάξουν για πάντα τη σχέση τους.

Το «Family Secrets» είναι ένα τρυφερό, ανθρώπινο έργο που περνάει αριστοτεχνικά από το γέλιο στο δάκρυ, όπως ακριβώς και η ίδια η ζωή.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας:

«Όλοι μεγαλώνουμε πιστεύοντας πως οι γονείς μας είναι αθάνατοι. Σχεδόν ποτέ δεν τους ρωτάμε για τη ζωή τους πριν από εμάς, για τα όνειρά τους, τις παρέες τους, τα ενδιαφέροντά τους. Λες και γεννήθηκαν μαμά και μπαμπάς. Κι όμως, κάποτε ήταν κι εκείνοι παιδιά…»

Σημείωμα συγγραφέα

Μου αρέσει να γράφω απλές ιστορίες, για ανθρώπους που η ζωή ξαφνικά τους τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια.

Η Γκράτσια και ο Αδάμ προσπαθούν να αντισταθούν στο κύμα γεγονότων που κατακλύζει τη ζωή τους.

Σε τέτοιες στιγμές, έχουμε δύο επιλογές: να παραδοθούμε ή να παλέψουμε.

Σημασία δεν έχει τι θα επιλέξουμε, αλλά πώς θα το αντιμετωπίσουμε.

Γιατί το μεγαλύτερο μας όπλο απέναντι στις δυσκολίες είναι η αληθινή, άνευ όρων αγάπη.

Enrico Luttmann

Η ταυτότητα της παράστασης

Family Secrets

του Enrico Luttmann

Μαύρη κωμωδία – Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Μετάφραση: Γιώργος Δόξας

Σκηνικά – Κοστούμια: Νόρα Πόντη

Μουσική: Άγγελος Ανδρεόπουλος

Φωτογραφίες: Νικόλας Παπουτσάκης

Social Media: Μαρλού Ξηνταριανού

Ερμηνεύουν:

Μαίη Σεβαστοπούλου, Γιώργης Κοντοπόδης

Στοιχεία παράστασης

Ημερομηνία πρεμιέρας: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:15

Θέατρο:

Θέατρο Αλκμήνη – Σκηνή Secret Room

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Τηλέφωνο: 2103428651

(Μετρό: Κεραμεικός – Το Θέατρο είναι προσβάσιμο για ΑμεΑ)

Τιμές εισιτηρίων:

16 € / 13 € (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: ticketservices.gr