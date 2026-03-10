Μια απολαυστική κωμωδία παρεξηγήσεων, γεμάτη ανατροπές και καυστικό βρετανικό χιούμορ, ζωντανεύει επί σκηνής του θεάτρου Αλκμήνη, μέσα από το πολυπαιγμένο έργο του Donald Churchill, για 4 μόνο παραστάσεις.

Το «The Decorator» διαδραματίζεται στο σαλόνι μιας εύπορης, δυναμικής γυναίκας της Marcia, η οποία καλεί έναν μπογιατζή, τον Walter για να ανανεώσει τον χώρο της. Η επαγγελματική συνάντηση, όμως, γρήγορα μετατρέπεται σε μια λεκτική μονομαχία γεμάτη υπαινιγμούς, φλερτ και παιχνίδια εξουσίας. Ο «απλός» μπογιατζής, αποδεικνύεται πολύ πιο διεισδυτικός απ’ όσο φαίνεται, καθώς έχει σπουδάσει υποκριτική και το μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει σημαντικός πρωταγωνιστής, αναστατώνοντας τις ισορροπίες και φέρνοντας στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά.

Και τότε εμφανίζεται η Jane, η σύζυγός του εραστή της Marcia — μια γυναίκα αποφασισμένη, αιχμηρή και έτοιμη για εκδίκηση. Η άφιξή της πυροδοτεί καταιγιστικές εξελίξεις, μετατρέποντας τη σκηνή σε πεδίο μάχης. Οι τρεις χαρακτήρες εγκλωβίζονται σε ένα εκρηκτικό τρίγωνο αποκαλύψεων, όπου η απιστία, η εξαπάτηση και οι κρυφές επιθυμίες έρχονται στο φως με τρόπο ξεκαρδιστικό αλλά και ανατρεπτικό. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα, όταν η Marcia ζητάει από το Walter, να προσποιηθεί τον απόντα σύζυγο της μπροστά στη Jane, η οποία απειλεί να πει τα πάντα για την εξωσυζυγική σχέση της κυρίας του σπιτιού.

Με γρήγορο ρυθμό, ευφυείς διαλόγους και διαδοχικές ανατροπές, το έργο εξελίσσεται σε μια σπαρταριστή κωμωδία χαρακτήρων που εξερευνά τον γάμο, την απιστία, τη μοναξιά και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Το «The Decorator» ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συναισθηματική αλήθεια, αποδεικνύοντας ότι πίσω από κάθε «διακόσμηση» κρύβεται μια ιστορία που περιμένει να αποκαλυφθεί.

Μια παράσταση γεμάτη ένταση, γέλιο και θεατρική ζωντάνια — όπου τίποτα δεν μένει στη θέση του… ούτε τα έπιπλα, ούτε οι σχέσεις.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Μετάφραση – απόδοση: Γιάννης Αργυρούδης

Κοστούμια: Νόρα Πόντι

Δημιουργία τρέηλερ: Μάριος Χαλδαίος

Μουσική επένδυση – φωτισμοί: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Παίζουν

Walter – Γιώργης Κοντοπόδης

Marcia – Δανάη Καλοπήτα

Jane – Ιωάννα Μαρμάρου

Ημέρα και ώρα παραστάσεων: Σάββατο στις 18:15

Για 4 μόνο παραστάσεις από το Σάββατο 14 Μαρτίου

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8 , Αθήνα

Τηλ. 2103428650

Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ , 13 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α. )

Προπώληση: ticketservices.gr