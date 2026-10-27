Οι Flaming Lips παρουσιάζουν το «God Will Control the Werewolves», το πρώτο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ The Teardrop Throbs. Ο δίσκος αναμένεται στις 22 Ιανουαρίου 2027 από την Third Man Records και θα είναι ο πρώτος τους με εξ ολοκλήρου νέο υλικό μετά το American Head του 2020. Πίσω από τον παράξενο τίτλο του single βρίσκεται μια μικρή, αληθινή ιστορία που έζησε ο Wayne Coyne με τους δύο γιους του.

Ο Coyne έχει εξηγήσει ότι έπαιζαν κρυφτό σε ένα πάρκο, την ώρα που σκοτείνιαζε. Υπήρχε πανσέληνος και τα παιδιά, έχοντας δει ταινίες με λυκανθρώπους, ήξεραν ήδη τι σήμαινε αυτό για τις ιστορίες τρόμου. Ο ένας από τους γιους του τον ρώτησε αν οι λυκάνθρωποι θα τους έβρισκαν όσο κρύβονταν. Για να τον καθησυχάσει, ο Coyne απάντησε πως ο Θεός θα τους κρατούσε υπό έλεγχο για λίγο, μέχρι να τελειώσουν το παιχνίδι.

Από το κρυφτό στον κόσμο των Flaming Lips

Η απάντηση έγινε τραγούδι! Ο Coyne περιέγραψε τον ήχο που φανταζόταν ως μια εκδοχή του The Dark Side of the Moon στην οποία ο Syd Barrett θα βρισκόταν ακόμη στους Pink Floyd. Είναι ένας χαρακτηριστικός τρόπος να μιλήσει για το κομμάτι: μια καθημερινή στιγμή ανάμεσα σε πατέρα και παιδιά περνά στον αλλόκοτο, ψυχεδελικό κόσμο των Flaming Lips.

Το «God Will Control the Werewolves» είναι το δεύτερο κομμάτι του The Teardrop Throbs. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δισκογραφικής, την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφουν οι Flaming Lips μαζί με τους Taylor Johnson, Dave Fridmann και Scott Booker, ενώ επιπλέον παραγωγή έχουν αναλάβει οι Jon Fridmann και Mike Fridmann.

Προς το παρόν, το νέο single αφήνει να φανεί μία πλευρά του δίσκου: εκεί όπου μια παιδική ερώτηση για κάτι τρομακτικό βρίσκει απάντηση σε μια φράση που ακούγεται ταυτόχρονα τρυφερή και παράξενη…