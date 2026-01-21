Η Φλαντρώ, ένα από τα σπουδαιότερα έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μια νέα, καθηλωτική παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.

Η Φλαντρώ του Παντελή Χορν, έργο τολμηρό και πρωτοποριακό για την εποχή του, εξερευνά τη φύση του πόθου, της ζήλιας και της ενοχής και παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο. Μέσα από τη δύναμη του λόγου και τη σιωπή των συναισθημάτων, ο συγγραφέας αποκαλύπτει τα αδιέξοδα μιας κοινωνίας που φυλακίζει τη γυναίκα ανάμεσα στην επιθυμία και στο καθήκον.

Η παράσταση του Σωτήρη Χατζάκη ζωντανεύει έναν κόσμο παθιασμένο και σκοτεινό. Έναν κόσμο όπου ο άνεμος, τα κύματα και οι κραυγές γίνονται οι μάρτυρες ενός έρωτα που διεκδικεί τη λύτρωση μέσα από τον πόνο.

Αυτή η «τραγωδία του πόθου» αποκτά θεατρική υπόσταση μέσα σ’ ένα παλιό αρχοντικό που κρύβει τα μυστικά του — εκεί όπου η ανάσα της ενοχής βαραίνει κάθε σκηνή και κάθε βλέμμα.

Τη Φλαντρώ ερμηνεύει η Μαρία Τζομπανάκη. Μαζί της, οι: Χριστίνα Μαξούρη, Ευγενία Ξυγκόρου, Κρίστη Παπαδοπούλου και Αγησίλαος Μικελάτος, σε ένα σύνολο ερμηνειών που συνθέτουν την τραγική ένταση και την ποιητική σιωπή του έργου.

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης)

Φλαντρώ: Μαρία Τζομπανάκη

Γαρουφαλλιά: Χριστίνα Μαξούρη

Μυρτώ: Ευγενία Ξυγκόρου

Χρύσω: Κρίστη Παπαδοπούλου

Νότης: Αγησίλαος Μικελάτος

Δραματουργική επεξεργασία – σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Σκηνικά – κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Μουσική επιμέλεια: Σωτήρης Χατζάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Κορίνα Βεζυριάνη

Φωτογράφοι: Πάτροκλος Σκαφίδας , Νικόλ Μπαρτζώκα

Hair Stylist: Έλενα Παρασκευά

Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας & Γιώργος Γεώργας

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρά Λώλη

Επικοινωνία – διαφήμιση: Ελένη Λιλή

Πρεμιέρα: Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 19:00

Θέατρο Αλάμπρα

Στουρνάρη 53, Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων:

Α ζώνη 25€ / Φοιτητικό – Ανέργων – Αμεα 20€

Β ζώνη 20€ / Φοιτητικό – Ανέργων – Αμεα 17€

Προπώληση: more.com