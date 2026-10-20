Λόγω εξάντλησης των εισιτηρίων, δύο επιπλέον παραστάσεις της «Φόνισσας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και την ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, προστίθενται το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, σε συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος. Συμμετέχει το Ergon Ensemble.

Η «Φόνισσα» επιστρέφει στη θεατρική σκηνή ως μελόδραμα, αναζητώντας για ακόμη μία φορά τη λύτρωση στο μετέωρο σημείο συνάντησης της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου, η νέα, συνεπτυγμένη εκδοχή της μουσικής σύνθεσης του Γιώργου Κουμεντάκη για σύνολο δωματίου, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Σκιάθο και την παρουσίασή της στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των 61ων Δημήτριων, τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα, έρχεται για να αναδείξει, ακόμη μια φορά, τον σκοτεινό και βαθιά ποιητικό κόσμο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε μια μοναδική σύμπραξη λόγου και μουσικής.

Μέσα από την πυρετική ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη και τη συναρπαστική μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, που ερμηνεύεται μοναδικά από το Ergon Ensemble, υπό την εμπνευσμένη μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου – ο οποίος υπογράφει τη δραματουργική επεξεργασία του διηγήματος και τη μουσική δραματουργία του έργου–, ξεδιπλώνεται ένα καθηλωτικό μουσικό ψυχογράφημα. Ακολουθώντας την παρτιτούρα της μουσικής, η σπουδαία ερμηνεύτρια διαβάζει αποσπάσματα του έργου σε μια ιδιότυπη, εξαιρετικά απαιτητική αφήγηση, αξιοποιώντας τη σπάνια μουσικότητα του μοναδικού γλωσσικού ιδιώματος του Παπαδιαμάντη και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση. Η μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο φέρει την υπογραφή του μουσικολόγου, κλαρινετίστα και Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γιάννη Σαμπροβαλάκη.

Μια μοναδική σκηνική προσέγγιση που συνομιλεί με τον διαχρονικό πυρήνα του έργου του σπουδαίου Σκιαθίτη συγγραφέα, ενσωματώνοντας στη μουσική του γλώσσα στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Μια νέα, καθηλωτική ανάγνωση του έργου, που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου το αριστούργημα του Παπαδιαμάντη, εστιάζοντας στη συνταρακτική του γλώσσα, την ανατριχιαστική διαχρονικότητά του, ρίχνοντας φως στην τόσο επίκαιρη –ακόμα και σήμερα– μοίρα των «θυγατρίων».

Στο διήγημα του Παπαδιαμάντη κεντρική ηρωίδα είναι η Χαδούλα ή Φραγκογιαννού, μια βασανισμένη μεσόκοπη γυναίκα που έχει αναλώσει τη ζωή της υπηρετώντας τους άλλους: γονείς, σύζυγο, παιδιά, εγγόνια. Απαυδισμένη και αντιλαμβανόμενη τη δυσμενή θέση των γυναικών σε φτωχές, αγροτικές κοινωνίες όπως η δική της, καταλήγει να πιστέψει ότι είναι αποστολή της να απαλλάξει τον κόσμο από τα κορίτσια. Ξεκινά στραγγαλίζοντας τη νεογέννητη εγγονή της και ύστερα επαναλαμβάνει το φονικό.

Η ενδυματολογική επιμέλεια είναι της Εύας Νάθενα, η οποία υπογράφει την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου έργου, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να ενσαρκώνει, προ τριετίας, τη Φραγκογιαννού και στη μεγάλη οθόνη.

Ταυτότητα παράστασης

Δραματουργία, μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο: Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Ερμηνεύει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Συμμετέχει το Ergon Ensemble

Μουσική προετοιμασία: Σοφία Ταμβακοπούλου

Φωτογραφίες: Γιάννης Αντώνογλου

Μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Σκιάθου στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σκιάθου.

Το κοστούμι της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη είναι μια ευγενική προσφορά των Deux Hommes.

Μέρες και ώρες παραστάσεων

23/10 | 21:00

24/10 | (νέα παράσταση) 18:00 & 21:00

25/10 | (νέα παράσταση) 18:00 & 21:00

Εθνικό Θέατρο

Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 25€

Α΄ Ζώνη: 22€

Β΄ Ζώνη: 18€

Γ΄ Ζώνη: 10€

Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών: 12€

Άνω των 65 ετών (εκτός Διακεκριμένης Ζώνης): 14€

Κάρτα ανεργίας: 5€

ΑμεΑ: 5€ – Συνοδός: 5€

Πολύτεκνοι / Τρίτεκνοι:10€

Θέσεις μειωμένης ορατότητας: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων : ticketservices.gr

Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-17:00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-17:00 & Σάββατο 10:00-14:00

Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 & Θέατρο REX (Πανεπιστημίου 48)| Τετάρτη έως Κυριακή: 09:00-21:00

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