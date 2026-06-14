Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Γερμανία είναι από τις ελάχιστες χώρες όπου η μουσική ιστορία μοιάζει να περπατά στους δρόμους. Στο Άιζεναχ αναζητάς τον Μπαχ, στη Βόννη τον Μπετόβεν, στη Λειψία τον Βάγκνερ και τον Μέντελσον, στο Μπαϊρόιτ τη σκιά της βαγκνερικής όπερας, στο Ντίσελντορφ τον ηλεκτρονικό παλμό των Kraftwerk, στο Ανόβερο τους Scorpions, στο Βερολίνο την έκρηξη της punk, της new wave, της techno και της σκληρής βιομηχανικής αισθητικής των Rammstein.

Η γερμανική μουσική δεν είναι μόνο κλασική παράδοση. Είναι εκκλησιαστικό όργανο και συμφωνία, καμπαρέ και πολιτική σάτιρα, krautrock και synth-pop, schlager και Eurovision, βιομηχανικό metal, rap, streaming pop και νυχτερινή κουλτούρα. Είναι μια χώρα που πέρασε πολέμους, διαίρεση, επανένωση και τεχνολογική μετάβαση, και όλα αυτά ακούγονται κάπου μέσα στη μουσική της.

Από τη Θουριγγία στη Λειψία: ο Μπαχ και η αρχιτεκτονική του ήχου

Η γερμανική μουσική αφήγηση μπορεί να ξεκινήσει σχεδόν φυσικά από το Άιζεναχ της Θουριγγίας, τη γενέτειρα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ο Μπαχ δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος συνθέτης του Μπαρόκ. Ήταν ένας αρχιτέκτονας της δυτικής μουσικής σκέψης. Στα έργα του η πίστη, τα μαθηματικά, η ανθρώπινη φωνή και η πνευματική πειθαρχία ενώνονται σε μια γλώσσα που επηρέασε σχεδόν τα πάντα μετά από αυτόν.

Η Λειψία, όπου ο Μπαχ έζησε τα τελευταία 27 χρόνια της ζωής του και υπηρέτησε ως κάντορας στον Άγιο Θωμά, παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο ισχυρούς μουσικούς τόπους της Ευρώπης. Εκεί η μουσική δεν ήταν κοσμικό θέαμα, αλλά καθημερινή λειτουργία, μέρος της εκπαίδευσης, της πίστης και της πόλης.

Στην ίδια ευρύτερη γερμανική παράδοση ανήκει και ο Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, γεννημένος στη Χάλε, ο οποίος έφυγε αργότερα για την Αγγλία και έγινε ένας από τους μεγάλους συνθέτες της ευρωπαϊκής μουσικής. Από νωρίς, λοιπόν, η Γερμανία δεν παράγει απλώς δημιουργούς για το εσωτερικό της, εξάγει μουσικές γλώσσες.

Βόννη, Βιέννη και η γέννηση του ρομαντικού ανθρώπου

Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν γεννήθηκε στη Βόννη και αργότερα έζησε και μεγαλούργησε στη Βιέννη. Αν ο Μπαχ είναι η τάξη, ο Μπετόβεν είναι η σύγκρουση. Στη μουσική του περνάμε από την κλασική ισορροπία στην προσωπική κραυγή. Η συμφωνία γίνεται ανθρώπινο δράμα. Το πιάνο δεν είναι πια μόνο όργανο, αλλά πεδίο πάλης. Ο συνθέτης δεν υπηρετεί απλώς αυλές και εκκλησίες. Γίνεται σχεδόν μυθικό πρόσωπο, ένας δημιουργός που αντιστέκεται στη μοίρα του.

Η Βόννη σήμερα διατηρεί έντονα τη μνήμη του, όμως ο Μπετόβεν ανήκει σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτό είναι ένα σταθερό γνώρισμα της γερμανικής μουσικής: ξεκινά από πολύ συγκεκριμένους τόπους, αλλά γρήγορα αποκτά οικουμενική διάσταση.

Λειψία, Αμβούργο, Ντίσελντορφ: ο ρομαντισμός και η αστική Γερμανία

Ο 19ος αιώνας βρίσκει τη Γερμανία γεμάτη μουσικά κέντρα. Η Λειψία συνδέεται με τον Φέλιξ Μέντελσον, τον Ρόμπερτ και την Κλάρα Σούμαν. Το Αμβούργο δίνει στον κόσμο τον Γιοχάνες Μπραμς. Η γερμανική μουσική γίνεται βαθιά ρομαντική, γεμάτη εσωτερικότητα, ένταση, με σπουδαίες μουσικές δημιουργίες, όπου το συναίσθημα δεν ξεσπά απλώς, αλλά οργανώνεται με σχεδόν αρχιτεκτονική ακρίβεια.

Στη Λειψία γεννήθηκε και ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, όμως το όνομά του συνδέθηκε αργότερα κυρίως με το Μπαϊρόιτ. Εκεί δημιούργησε έναν σχεδόν τελετουργικό χώρο για το έργο του. Η όπερα στον Βάγκνερ δεν είναι απλώς τραγούδι και σκηνή. Είναι μύθος, ιδεολογία, θέατρο, ορχήστρα, φωτισμός, σύμπαν ολόκληρο. Η σκιά του έμεινε τεράστια, όχι μόνο λόγω της μουσικής του δύναμης, αλλά και επειδή η υστεροφημία του συνδέθηκε αργότερα με τον γερμανικό εθνικισμό και με την οικειοποίηση του έργου του από το ναζιστικό καθεστώς. Αυτό δεν κάνει τη μουσική του “ναζιστική”, αλλά εξηγεί γιατί γύρω από το όνομά του υπάρχει μέχρι σήμερα μια βαριά ιστορική φόρτιση.

Από το καμπαρέ στη μεταπολεμική Γερμανία

Πριν και ανάμεσα στους δύο πολέμους, το Βερολίνο έγινε ένα από τα πιο ζωντανά εργαστήρια της ευρωπαϊκής νύχτας. Καμπαρέ, πολιτική σάτιρα, θέατρο, jazz επιρροές, τραγούδια πόλης και μια αίσθηση ελευθερίας που έμοιαζε εύθραυστη. Η Μάρλεν Ντίτριχ, με το “Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt”, έδωσε σε αυτή την εποχή μια φωνή κοσμοπολίτικη, προκλητική, θεατρική.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία ξαναχτίζει όχι μόνο πόλεις, αλλά και ήχους. Στη Δυτική Γερμανία αναπτύσσεται το schlager, το ελαφρύ λαϊκό-pop τραγούδι που θα γίνει για δεκαετίες κομμάτι της τηλεοπτικής και οικογενειακής κουλτούρας. Στην Ανατολική Γερμανία, η μουσική περνά μέσα από φίλτρα λογοκρισίας, αλλά βρίσκει τρόπους να μιλήσει υπαινικτικά. Εκεί θα εμφανιστεί αργότερα και η νεαρή Nina Hagen.

Κολωνία, Ντίσελντορφ και το εργαστήριο του μέλλοντος

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στα ’70s, η Γερμανία γίνεται ένα από τα πιο ριζοσπαστικά εργαστήρια του παγκόσμιου ήχου. Η Κολωνία δίνει τους Can, μια μπάντα που δεν ήθελε να χωρέσει εύκολα σε κανένα είδος. Το λεγόμενο krautrock δεν ήταν απλώς rock από τη Γερμανία. Ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι έξω από την αγγλοαμερικανική μίμηση: επαναληπτικό, ψυχεδελικό, μηχανικό, υπνωτικό, πειραματικό.

Στο Ντίσελντορφ, οι Kraftwerk θα κάνουν κάτι ακόμη πιο τολμηρό. Θα αφαιρέσουν σχεδόν ό,τι θύμιζε παλιό rock και θα αφήσουν ρυθμό, μηχανή, φωνή, αυτοκινητόδρομο, υπολογιστή. Το “Autobahn” του 1974 δεν είναι απλώς ένα κομμάτι για έναν δρόμο. Είναι η Γερμανία που κοιτάζει την τεχνολογία της και την κάνει μουσική. Οι Kraftwerk επηρέασαν την synth-pop, το hip-hop, το electro, την techno, ακόμα και την αισθητική της σύγχρονης pop. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής περνά υποχρεωτικά από το Ντίσελντορφ.

Βερολίνο: το τείχος, τα 99 μπαλόνια και η νέα γερμανική wave

Το Βερολίνο είναι ίσως η πιο φορτισμένη μουσική πόλη της Γερμανίας. Στη δεκαετία του ’70 και του ’80 ήταν μια πόλη-σύνορο, μια πόλη πληγή, αλλά και ένας μαγνήτης για καλλιτέχνες. Εκεί μπορούσε να ανθήσει το παράξενο, το πολιτικό, το σκοτεινό, το εναλλακτικό.

Η Neue Deutsche Welle, το γερμανικό new wave ρεύμα, έδωσε στη γερμανική γλώσσα μια νέα pop ενέργεια. Οι Nena έγιναν το διεθνές πρόσωπό του με το “99 Luftballons”, ένα τραγούδι που πίσω από την πιασάρικη μελωδία έκρυβε τον τρόμο του Ψυχρού Πολέμου. Τα μπαλόνια που παρεξηγούνται ως απειλή και οδηγούν σε στρατιωτική παράνοια έγιναν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά pop σύμβολα της εποχής. Η Nena, γεννημένη ως Gabriele Susanne Kerner στο Hagen, έδειξε ότι η γερμανική γλώσσα μπορούσε να ταξιδέψει στα διεθνή charts χωρίς να χάσει την ταυτότητά της.

Η άλλη μεγάλη, εκρηκτική γυναικεία μορφή αυτής της διαδρομής είναι η Catharina “Nina” Hagen, γνωστή απλώς ως Nina Hagen. Γεννημένη στο Ανατολικό Βερολίνο, με εκπαίδευση που άγγιζε ακόμη και την όπερα, μετέτρεψε τη φωνή της σε θεατρικό όπλο. Από το “Du hast den Farbfilm vergessen” στην Ανατολική Γερμανία μέχρι την punk περσόνα της στη Δύση, η Hagen δεν ήταν ποτέ απλώς τραγουδίστρια. Ήταν φαινόμενο, performance, πρόκληση, γκροτέσκο, χιούμορ και πολιτική δυσφορία μαζί.

Eurodisco, Modern Talking και η γερμανική βιομηχανία του ’80

Αν το Ντίσελντορφ έδωσε το ψυχρό ηλεκτρονικό μέλλον και το Βερολίνο την πολιτική ένταση, η γερμανική pop βιομηχανία των ’80s έδωσε κάτι εντελώς διαφορετικό: λαμπερή, εξαγώγιμη, εθιστική Eurodisco.

Εδώ μπαίνουν οι Modern Talking, δηλαδή ο Thomas Anders και ο Dieter Bohlen. Ο Anders, γεννημένος στο Koblenz, έδωσε τη χαρακτηριστική φωνή. Ο Bohlen, γεννημένος στη Βόρεια Γερμανία, έγινε ο παραγωγός, συνθέτης και “μηχανικός” μιας pop φόρμουλας που αναγνωρίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα. “You’re My Heart, You’re My Soul”, “Cheri, Cheri Lady”, “Brother Louie”: τραγούδια που συχνά οι κριτικοί αντιμετώπισαν αφ’ υψηλού, αλλά το κοινό τα κράτησε ζωντανά για δεκαετίες.

Στο ίδιο σύμπαν κινήθηκε και η C.C. Catch. Δεν είναι Γερμανίδα εκ γενετής. Γεννήθηκε στην Ολλανδία ως Caroline Catherine Müller, από Ολλανδή μητέρα και Γερμανό πατέρα, και μετακόμισε στη Δυτική Γερμανία. Όμως η καριέρα της, η συνεργασία της με τον Dieter Bohlen και τα μεγάλα της eurodisco hits την τοποθετούν δίκαια μέσα στο γερμανικό pop οικοσύστημα των ’80s.

Η Sandra, γεννημένη στο Saarbrücken, κοντά στα γαλλικά σύνορα, έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ευρωπαϊκές pop φωνές της δεκαετίας. Το “Maria Magdalena” έχει εκείνη τη μελαγχολική λάμψη που ξεχωρίζει την ευρωπαϊκή synth-pop από την αμερικανική. Πίσω από μεγάλο μέρος της πορείας της βρίσκεται ο Mihai Cretu, Ρουμάνος-Γερμανός μουσικός και παραγωγός, που αργότερα θα δημιουργήσει τους Enigma. Ο Cretu δεν είναι Γερμανός εκ γενετής, όμως σπούδασε και εργάστηκε στη Δυτική Γερμανία και αποτελεί κεντρικό κρίκο στη γερμανική και ευρωπαϊκή pop παραγωγή της εποχής.

Ανόβερο, Berlin metal και η σκοτεινή πλευρά της γερμανικής εξωστρέφειας

Η Γερμανία δεν εξήγαγε μόνο ηλεκτρονική pop. Από το Ανόβερο ήρθαν οι Scorpions, ένα από τα πιο επιτυχημένα hard rock συγκροτήματα της χώρας. Το “Wind of Change”, γραμμένο στην εποχή της κατάρρευσης του Ανατολικού μπλοκ, έγινε σχεδόν ανεπίσημος ύμνος μιας ιστορικής μετάβασης. Δεν είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της σκληρής τους πλευράς, αλλά είναι το τραγούδι που συνέδεσε το γερμανικό rock με τη μνήμη της πτώσης των τειχών.

Στο Βερολίνο του 1994 σχηματίστηκαν οι Rammstein, μια μπάντα που πήρε τη βιομηχανική ψυχρότητα, τη γερμανική γλώσσα, το θέατρο και το metal και τα έκανε παγκόσμιο προϊόν. Η επιτυχία τους έχει ενδιαφέρον γιατί δεν βασίστηκε στην προσαρμογή στην αγγλόφωνη αγορά. Οι Rammstein επέμειναν στα γερμανικά, στην αυστηρή άρθρωση, στη σκοτεινή ειρωνεία και στην υπερβολή της σκηνικής εικόνας. Το “Du hast” ακούστηκε παγκόσμια χωρίς να χρειαστεί να γίνει “αγγλικό”.

Το Βερολίνο μετά την επανένωση: techno ως πολιτιστική ταυτότητα

Μετά την πτώση του Τείχους, το Βερολίνο έγινε κάτι σαν ανοιχτό εργοστάσιο νύχτας. Άδεια κτίρια, υπόγεια, αποθήκες, ανατολικό και δυτικό σώμα της πόλης που ξαναενώνονταν, νέοι άνθρωποι που αναζητούσαν έναν ήχο χωρίς παρελθόν. Η techno έγινε η μουσική αυτής της μετάβασης: επαναληπτική, μη λεκτική, κοινή.

Η Love Parade ξεκίνησε το 1989 στο Βερολίνο με μικρή συμμετοχή και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο της rave κουλτούρας. Το 2024, η techno κουλτούρα του Βερολίνου εντάχθηκε στο γερμανικό εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας ότι τα clubs, οι DJ και οι dance κοινότητες δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Schlager, τηλεόραση και η μεγάλη λαϊκή pop: από την Helene Fischer στη Vanessa Mai

Για να καταλάβει κανείς τη Γερμανία, δεν φτάνει να μείνει στους Kraftwerk και τους Rammstein. Πρέπει να ακούσει και schlager. Για πολλούς εκτός γερμανόφωνου κόσμου, το schlager μοιάζει υπερβολικά γυαλισμένο, τηλεοπτικό, συναισθηματικό. Για τη Γερμανία, όμως, είναι ένα τεράστιο κομμάτι της λαϊκής διασκέδασης.

Η Helene Fischer είναι το μεγαλύτερο σύγχρονο πρόσωπο αυτής της παράδοσης. Γεννημένη στο Krasnoyarsk της Σιβηρίας, από οικογένεια γερμανικής καταγωγής, μετακόμισε παιδί στη Γερμανία και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες γερμανόφωνες σταρ του 21ου αιώνα. Το “Atemlos durch die Nacht” δεν είναι απλώς τραγούδι επιτυχίας. Eίναι σημείο αναφοράς της νέας schlager-pop, με παραγωγή, show, τηλεόραση και μαζικό κοινό.

Η Vanessa Mai, γεννημένη στο Backnang, εκπροσωπεί τη νεότερη εκδοχή αυτού του κόσμου. Ξεκίνησε με τους Wolkenfrei και στη συνέχεια κινήθηκε ανάμεσα στο schlager, την pop και το europop, δείχνοντας πώς το είδος προσπαθεί να μιλήσει σε νεότερες ηλικίες χωρίς να χάσει την εμπορική του βάση.

Η γερμανική pop του 2000 και του 2010: Sarah Connor και Lena

Η Sarah Connor, γεννημένη στο Delmenhorst, έφερε στη γερμανική pop των αρχών του 2000 μια πιο διεθνή R&B/soul αισθητική. Στην αρχή τραγούδησε κυρίως στα αγγλικά, με ήχο προσαρμοσμένο στη διεθνή αγορά. Αργότερα, όμως, η στροφή της στα γερμανικά τής έδωσε μια νέα καλλιτεχνική βαρύτητα. Η πορεία της δείχνει ένα επαναλαμβανόμενο δίλημμα της γερμανικής pop: να μιλήσει αγγλικά για να ακουστεί έξω ή να μείνει στη γλώσσα της και να βαθύνει τη σχέση της με το εγχώριο κοινό.

Η Lena Meyer-Landrut, γεννημένη στο Ανόβερο, έγινε διεθνώς γνωστή με τη νίκη της στη Eurovision του 2010 με το “Satellite”. Η επιτυχία της είχε μια γοητευτική απλότητα: νεανική φωνή, ανεπιτήδευτη παρουσία, αγγλόφωνο pop τραγούδι χωρίς το βάρος της υπερπαραγωγής. Για τη Γερμανία, η Lena έφερε μια στιγμή ευρωπαϊκής pop ανανέωσης, μακριά από τη σοβαροφάνεια και την υπερβολική θεατρικότητα.

Η σημερινή mainstream σκηνή: streaming, rap, pop και νέες ταυτότητες

Η Γερμανία του σήμερα έχει μία από τις ισχυρότερες μουσικές αγορές στον κόσμο. Το streaming κυριαρχεί, ενώ τα πιο δυνατά ρεύματα στις πλατφόρμες είναι η pop και το hip-hop/rap. Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής μουσικής βιομηχανίας για το 2025, το streaming αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της αγοράς, ενώ η ψηφιακή κατανάλωση έχει πλέον ξεκάθαρη υπεροχή απέναντι στα φυσικά φορμά.

Στη σημερινή γερμανική pop και urban σκηνή, ονόματα όπως Ayliva, Apache 207, Nina Chuba, Luciano, RAF Camora, Cro, Zartmann και άλλοι δείχνουν μια Γερμανία πολυπολιτισμική, νεανική, γλωσσικά πιο άνετη με τα γερμανικά από ό,τι στο παρελθόν. Η Ayliva, από το Ruhrgebiet, συνδυάζει pop ευαισθησία, τουρκικές ρίζες και streaming δυναμική. Ο Apache 207 έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του γερμανικού rap-pop ήχου, ενώ η συνεργασία τους στο “Wunder” έφτασε στην κορυφή των επίσημων γερμανικών charts.

Η σημερινή γερμανική μουσική δεν έχει ένα κέντρο. Το Βερολίνο παραμένει διεθνές σύμβολο, αλλά η δράση απλώνεται παντού: Αμβούργο, Κολωνία, Ρουρ, Μόναχο, Ανόβερο, Στουτγκάρδη, Φρανκφούρτη. Αυτό κάνει τη Γερμανία μουσικά αποκεντρωμένη, όπως είναι και πολιτικά. Δεν υπάρχει μία μόνο πόλη που αποφασίζει τον ήχο της χώρας.

12 κομμάτια-κλειδιά για να μπεις στη μουσική φιλοσοφία της Γερμανίας

Johann Sebastian Bach – “Brandenburg Concerto No. 3” (1721)

Η γερμανική μπαρόκ σκέψη στην πιο καθαρή της μορφή: δομή, κίνηση, πειθαρχία και πνευματική λάμψη.

2. Ludwig van Beethoven – “Symphony No. 5” (1808)

Η στιγμή όπου η συμφωνία γίνεται ανθρώπινη μοίρα. Από τα πιο αναγνωρίσιμα μοτίβα στην ιστορία της δυτικής μουσικής.

3. Richard Wagner – “Ride of the Valkyries” (1870)

Η γερμανική όπερα ως μύθος, όγκος και θεατρική δύναμη. Ένα κομμάτι που ξεπέρασε την όπερα και μπήκε στη μαζική κουλτούρα.

4. Marlene Dietrich – “Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt” (1930)

Το Βερολίνο του καμπαρέ, της θεατρικότητας και της κοσμοπολίτικης γοητείας πριν από τη μεγάλη ιστορική καταστροφή.

5. Kraftwerk – “Autobahn” (1974)

Το Ντίσελντορφ κοιτάζει τον αυτοκινητόδρομο, τη μηχανή και το μέλλον και τα μετατρέπει σε pop πρωτοπορία.

6. Nina Hagen – “Du hast den Farbfilm vergessen” (1974)

Η Ανατολική Γερμανία μέσα από ειρωνεία, pop μελωδία και μια φωνή που σύντομα θα γινόταν punk σύμβολο.

7. Nena – “99 Luftballons” (1983)

Το Βερολίνο του Ψυχρού Πολέμου σε ένα τραγούδι που μοιάζει χαρούμενο, αλλά μιλά για στρατιωτική παράνοια και πυρηνικό φόβο.

8. Modern Talking – “You’re My Heart, You’re My Soul” (1984)

Η γερμανική Eurodisco ως εξαγώγιμο pop προϊόν: απλό, λαμπερό, ακαταμάχητα κολλητικό.

9. Sandra – “Maria Magdalena” (1985)

Η ευρωπαϊκή synth-pop με γερμανική παραγωγική βάση, με τη Sandra στη φωνή και τον Mihai Cretu πίσω από τη λάμψη.

10. Scorpions – “Wind of Change” (1990)

Το Ανόβερο συναντά την Ιστορία. Ένα rock τραγούδι που συνδέθηκε όσο λίγα με την πτώση του Τείχους, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την αίσθηση ότι η Ευρώπη έμπαινε σε μια νέα εποχή.

11. Rammstein – “Du hast” (1997)

Η γερμανική γλώσσα ως ρυθμικό όπλο. Metal, βιομηχανικός ήχος, ειρωνεία και παγκόσμια απήχηση χωρίς “αγγλόφωνη υποχώρηση”.

12. Helene Fischer – “Atemlos durch die Nacht” (2013)

Το νέο schlager-pop ως μαζική γιορτή. Ένα τραγούδι που εξηγεί γιατί η γερμανόφωνη λαϊκή pop παραμένει τεράστια δύναμη.

Σύγχρονοι mainstream καλλιτέχνες που αξίζει να ξέρεις

Η Sarah Connor εκπροσωπεί τη γέφυρα ανάμεσα στην αγγλόφωνη pop/R&B των 2000s και τη μεταγενέστερη, πιο ώριμη γερμανόφωνη pop. Η στροφή της στα γερμανικά την έκανε πιο προσωπική και πιο κοντά στην εγχώρια τραγουδοποιία.

Η Lena Meyer-Landrut είναι το πρόσωπο της Eurovision ανανέωσης για τη Γερμανία. Με το “Satellite” έδειξε ότι μια γερμανική συμμετοχή μπορούσε να είναι νεανική, ανεπιτήδευτη και ευρωπαϊκά ελκυστική χωρίς να μοιάζει βαριά ή υπερσχεδιασμένη.

Η Vanessa Mai είναι η νεότερη schlager-pop πλευρά της χώρας. Πατά στην παράδοση του είδους, αλλά με πιο σύγχρονη εικόνα και πιο pop παραγωγή, προσπαθώντας να φέρει το schlager πιο κοντά σε γενιές που μεγάλωσαν με streaming και social media.

Η Ayliva είναι από τα πιο δυνατά σύγχρονα pop φαινόμενα της Γερμανίας. Με συναισθηματικό ύφος, urban αισθητική και τεράστια απήχηση στις πλατφόρμες, δείχνει πόσο έχει αλλάξει η γερμανική pop: πιο προσωπική, πιο πολυπολιτισμική, πιο άμεση.

Ο Apache 207 είναι από τους καλλιτέχνες που έφεραν το γερμανικό rap-pop σε μαζική κλίμακα. Δεν είναι απλώς rapper. Kινείται ανάμεσα στο hip-hop, την pop μελωδία και μια εικόνα σχεδόν κινηματογραφική.

Η Nina Chuba ανήκει στη νέα γενιά που μετακινείται άνετα ανάμεσα στην pop, το rap και την εναλλακτική τραγουδοποιία. Η επιτυχία της δείχνει ότι η γερμανική γλώσσα δεν είναι πια εμπόδιο για μοντέρνο ήχο. Eίναι μέρος της ταυτότητας.

Οι Rammstein παραμένουν η πιο αναγνωρίσιμη σκληρή εξαγωγή της Γερμανίας. Δεν είναι “σημερινοί” με την έννοια του νέου ονόματος, αλλά παραμένουν ενεργό παγκόσμιο φαινόμενο, με σκηνικό σύμπαν που λίγες μπάντες μπορούν να ανταγωνιστούν.

Η Helene Fischer παραμένει το απόλυτο πρόσωπο της μεγάλης γερμανόφωνης διασκέδασης. Είναι η καλλιτέχνιδα που έφερε το schlager σε επίπεδο τεράστιας αρένας, με τηλεοπτική λάμψη, χορογραφία, θεαματική παραγωγή και τραγούδια που λειτουργούν σαν συλλογικές γιορτές.

Η Γερμανία ως μουσικός τρόπος σκέψης

Η γερμανική μουσική δύσκολα χωρά σε μία εικόνα. Άλλοτε χτίζει μεγάλες αρχιτεκτονικές φόρμες, άλλοτε πειραματίζεται με μηχανές και ηλεκτρονικούς παλμούς, άλλοτε γίνεται λαϊκό ρεφρέν, τηλεοπτικό θέαμα, σκοτεινή σκηνική τελετουργία ή νυχτερινή κουλτούρα. Αυτό που τη χαρακτηρίζει δεν είναι ένα ενιαίο ύφος, αλλά μια διαρκής σχέση με την έννοια της κατασκευής: ο ήχος οργανώνεται, δοκιμάζεται, φορτίζεται με ιδέες, συνδέεται με εποχές και επιστρέφει ξανά ως μνήμη.

Η Γερμανία παραμένει τόσο συναρπαστική μουσικά γιατί μπορεί να περάσει από την αυστηρότητα στην έκσταση, από την παράδοση στην πρόκληση, από το λαϊκό τραγούδι στην πρωτοπορία, χωρίς να χάνει την αίσθηση ότι η μουσική είναι κάτι περισσότερο από διασκέδαση. Είναι τρόπος να αφηγηθείς μια χώρα που άλλαξε πολλές φορές πρόσωπο και κάθε φορά άφησε πίσω της έναν διαφορετικό ήχο…

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