Ο μονόλογος «Για τον Άμλετ, ρε!», σε κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία της Παναγιώτας Μπιμπλή, έρχεται στο Θέατρο Φούρνος για έξι μόνο παραστάσεις μέσα στον Νοέμβριο.

«Χωρίς άγχος, παιδιά, ε… Εδώ είμαστε για να γνωριστούμε.»

Το κοινό βλέπει τους ηθοποιούς κάτω από τους καλοσχεδιασμένους φωτισμούς των παραστάσεων, στα περιποιημένα προφίλ τους στα social media, στη λάμψη και στο χειροκρότημα. Τι είναι όμως ένας ηθοποιός πριν ή ανάμεσα απ’ όλα αυτά;

Όταν περιμένει να τον διαλέξουν ή όταν πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση «Θα σε δούμε πουθενά φέτος;», τι μπορεί να κρύβει πίσω από το χαμόγελό του όταν μπαίνει στην αίθουσα της ακρόασης; Κι αν είναι να γνωριστούν επί ίσοις όροις, τότε γιατί ο σκηνοθέτης είναι καθιστός από τη μία μεριά του τραπεζιού κι εκείνος όρθιος από την άλλη;

Για την Πηνελόπη Μπουρλή, την ηρωίδα του έργου, είναι η τελευταία φορά που αναμετριέται με αυτά τα ερωτήματα. Έχει φτάσει στο όριό της και εκεί ακριβώς τη συναντά το κοινό.

Η παράσταση που παρακολουθούμε είναι ουσιαστικά μια ακρόαση. Κι επειδή τα πέντε λεπτά που θα της έδιναν δεν είναι καθόλου αρκετά για να επιδείξει τα ταλέντα της, ο σκηνοθέτης θα βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές, αλλά αυτή τη φορά χωρίς να μπορεί να τη διακόψει, καθώς βρίσκεται υπό καθεστώς απαγωγής.

Μέσα σε αυτόν τον «κλεμμένο» χρόνο, η Πηνελόπη περνά τον εαυτό της από μια σχολαστική διαδικασία ακρόασης. Οι μονόλογοι ηρώων της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας μπλέκονται με ιστορίες από τη δική της ζωή και σταδιακά αποκαλύπτουν, μέσα από χιούμορ αλλά και προσωπικές εξομολογήσεις, περισσότερα απ’ όσα αρχικά θα ήθελε να δείξει.

Και, όπως ξεκαθαρίζει η ίδια, δεν έχει κανέναν σκοπό να αναμετρηθεί με τον ρόλο του Άμλετ. Αν εκείνος εμφανιστεί πάνω στη σκηνή της, θα έχει έρθει απρόσκλητος.

Αφορμή για να γραφτεί ο μονόλογος ήταν το εργαστήρι θεατρικής γραφής του Μικρού Εθνικού, με διδάσκουσα την Ειρήνη Δερμιτζάκη, στο Εθνικό Θέατρο την περίοδο 2025-26.

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Παναγιώτα Μπιμπλή

Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης

Φωτισμοί: Γεωργία Τζο Τσελεπή

Γραφιστική επιμέλεια: Δημήτρης Τσιγκριμάνης

Φωτογραφίες: Αριάδνη Φυτοπούλου

Ημερομηνίες:

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026: 21:00

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026: 21:00

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026: 21:00

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026: 21:00

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026: 21:00

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026: 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Φούρνος

Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα 114 72

Τηλ.: 210 6460748

Γενική είσοδος: 12€

Προπώληση: Ticket Services

Τηλεφωνικά: 210 7234567