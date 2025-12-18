Ο Γιώργος Μουκίδης επιστρέφει στο αγαπημένο του κοινό μέσα από μια σειρά μοναδικών μουσικών βραδιών στην Οδό Λυσίου, έναν χώρο φτιαγμένο για να φιλοξενεί μουσικές και καλλιτέχνες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

Στην καρδιά της Πλάκας, κάτω από τη μαγευτική σκιά της Ακρόπολης, το σκηνικό γίνεται ιδανικό για να ζωντανέψει ξανά το δημιουργικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Από το 1988 και το πρώτο «Τραγουδάκι» που γεννήθηκε σε ένα παλιό σπίτι στο Ηράκλειο τησ Κρήτης, μέχρι το 1993 και το εμβληματικό «Και Δεν Μπορώ», το έργο του Γιώργου Μουκίδη παραμένει μια ανοιχτή, ενεργή πηγή έμπνευσης. Ένα «ήρεμο ηφαίστειο» που συνεχίζει να δημιουργεί μελωδίες…

Με τη ζεστασιά και την απλότητα που τον χαρακτηρίζουν, ο Γιώργος Μουκίδης προσκαλεί το κοινό να κλείσει τα μάτια, να αφεθεί και να ταξιδέψει σε ένα ήρεμο συναίσθημα, μακριά από «θυμωμένα» τραγούδια, όπως ο ίδιος λέει.

Σχεδόν σαράντα χρόνια δημιουργίας με 56 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους,στιγμές και συναισθήματα, βρίσκουν καταφύγιο αυτόν τον χειμώνα στην «Οδό Λυσίου», σε ένα πρόγραμμα που φέρει τον χαρακτήρα και την αλήθεια του δημιουργού σε μοναδικές-ξεχωριστές βραδιές που υπόσχονται ζεστασιά και αυθεντικότητα…

Μαζί του τραγουδούν, η Βάλλια Ειρηναίου και η Φωτεινή Ράλλη.

Μουσικοί:

Σταύρος Σωφρονάς, πιάνο

Αντώνης Καλιούρης, πνευστά

Ντίνος Τριανταφύλλου, μπάσο

Δημήτρης Γκαβαρντίνας, τύμπανα

Βασίλης Τριανταφυλόπουλος, κιθάρα & μπουζούκι.

Από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και κάθε Παρασκευή

Ώρα προσέλευσης: 21:30

Ώρα έναρξης: 22:30

«Οδός Λυσίου»

Λυσίου 7 & Μνησικλέους 22 – Πλάκα

Τηλ. κρατήσεων: 211 4186222, 2103235318