Η «Γκλόρια» του Branden Jacobs-Jenkins ανεβαίνει στο Θέατρο Δημήτρης Χορν σε σκηνοθεσία της Έμιλυς Λουίζου, μεταφέροντας στη σκηνή μια καυστική σάτιρα για τον ανταγωνισμό, την εξουσία και την επιβίωση στον σύγχρονο κόσμο των media. Το έργο, που βρέθηκε ανάμεσα στους φιναλίστ για το Pulitzer Δράματος το 2016, κινείται ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, με φόντο ένα εργασιακό περιβάλλον που σταδιακά μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

Ένα γραφείο που μοιάζει με πεδίο μάχης

Η δράση εκτυλίσσεται στα γραφεία ενός λαμπερού περιοδικού που εδώ και καιρό βρίσκεται σε παρακμή. Νεαροί δημοσιογράφοι, βοηθοί αρχισυντάκτη και πρακτικάριοι προσπαθούν να κρατηθούν στην επιφάνεια, ενώ η καθημερινότητά τους γεμίζει με λεκτικές συγκρούσεις, κουτσομπολιό, μικρές και μεγάλες αντιπαλότητες.

Η έννοια της ομάδας έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Η φιλοδοξία, η προσωπική ανέλιξη, το κυνήγι της δημοσιότητας και η ανάγκη επιβολής καθορίζουν τις σχέσεις, μέχρι που ένα αναπάντεχο γεγονός ανατρέπει απότομα την καθημερινότητα του γραφείου και αλλάζει όλες τις ισορροπίες.

Η σκοτεινή πλευρά της εργασιακής καθημερινότητας

Με αιχμηρό χιούμορ, η «Γκλόρια» παρατηρεί πώς οι πιεστικές συνθήκες εργασίας μπορούν να διαβρώσουν τις ηθικές αρχές, να διαλύσουν προσωπικές σχέσεις και να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και τα ένστικτα επιβίωσης. Ο Branden Jacobs-Jenkins χρησιμοποιεί τον κόσμο των media για να μιλήσει για τη φιλοδοξία, την εκμετάλλευση, την υποκρισία και τη διαρκή ανάγκη για αναγνώριση.

Η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στο κωμικό και το σκοτεινό, παρακολουθώντας ανθρώπους που, μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης, καλούνται να αποφασίσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να ξεχωρίσουν.

Παίζουν:

Αποστόλης Τότσικας

Βασιλική Τρουφάκου

Μαρία Διακοπαναγιώτου

Μάξιμος Μουμούρης

Δανάη Βασιλοπούλου

Στέργιος Μικρούτσικος

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Έμιλυ Λουίζου

Σχεδιασμός σκηνικού: Adrian Gee

Προσαρμογή σκηνικού: Ελπίδα Δαλιάνη

Σχεδιασμός κοστουμιών: Νίκη Ψυχογιού

Κίνηση και χορογραφία: Ιόλη Φιλιππακοπούλου

Μουσική σύνθεση και σχεδιασμός ήχου: Ειρήνη Σκυλακάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιουλίτα Γιαρμενίτη-Χατζάρα

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρεμιέρα: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Δευτέρα: 20:00

Τρίτη: 20:00

Διάρκεια: 90΄

Θέατρο Δημήτρης Χορν

Αμερικής 10, Αθήνα

Τηλ.: 211 1000 365

Εισιτήρια: VIP1 30€, VIP2 22€, Α’ Ζώνη 20€, Β’ Ζώνη 18€, θέσεις περιορισμένης ορατότητας 16€. Φοιτητικό, ανέργων, παιδικό έως 13 ετών και ΑμεΑ χωρίς κινητικά προβλήματα: 16€ στη Β’ Ζώνη.

Προπώληση: more.com