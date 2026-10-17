Η Goldie Boutilier κυκλοφόρησε το «The Alligator», ένα νέο single που θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της, The Godmother. Η Καναδή τραγουδοποιός συνοδεύει την κυκλοφορία με lyric video και, αυτή τη φορά, έχει εξηγήσει η ίδια αναλυτικά την ιστορία πίσω από το τραγούδι.

Ο αλιγάτορας είναι το πλάσμα που αναγνωρίζεις αμέσως ως απειλή. Η Boutilier χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα για να μιλήσει για κινδύνους που εντοπίζονται πολύ δυσκολότερα: ανθρώπους που κερδίζουν την εμπιστοσύνη σου, αλλά καταλήγουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις σου, και στιγμές στις οποίες αγνοείς το δικό σου ένστικτο επειδή ακούς περισσότερο τους άλλους.

Από τον φόβο στην ελευθερία

Σε προσωπικό της κείμενο, η Boutilier συνδέει το «The Alligator» με εμπειρίες που την έκαναν να αμφισβητεί την κρίση της. Περιγράφει το τραγούδι ως μια αναμέτρηση με όσα είχε μάθει να φοβάται, αλλά δίνει έμφαση και σε ό,τι ακολούθησε: την απόφαση να πάρει η ίδια τον έλεγχο της ζωής της και να χαρεί αυτή την ελευθερία.

Από εκεί προέκυψε και ο τίτλος του νέου άλμπουμ, The Godmother. Όπως εξηγεί, ήθελε να γίνει για τον νεότερο εαυτό της η προστάτιδα που είχε ανάγκη τότε. Μετά το περσινό Goldie Boutilier Presents… Goldie Montana, το «The Alligator» μας γνωρίζει μία από τις ιστορίες που επέλεξε να αφηγηθεί στον επόμενο δίσκο της.