Η παράσταση «Γυναίκες στο Ντιβάνι», που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Βούλας Αργυροπούλου συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά λόγω μεγάλης ανταπόκρισης, στο θέατρο ΝΟΥΣ για έναν κύκλο πέντε παραστάσεων.

Τρεις γυναίκες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους κάθονται στο ντιβάνι και εξιστορούν τα πάθη και τα συναισθήματά τους. Γεγονότα και αισθήσεις, αλήθειες και ψέματα, έρωτες και απομυθοποιήσεις μπλέκονται σε μια γοητευτική ατμόσφαιρα απογύμνωσης και εξομολόγησης.

Η παράσταση

Τι κάνει μια γυναίκα μάνα; Τι γίνεται όταν της θίγεται το μητρικό της φίλτρο; Πώς επηρεάζεται από τη δική της μητέρα; Πώς αντιδρά στη βία σε ένα παιδί ακόμη κι αν δεν είναι δικό της; Ακόμη κι αν δεν έχει γεννηθεί; Πώς καθορίζουν τη ζωή της τα κοινωνικά στερεότυπα;

Τρεις διαφορετικές γυναίκες. Τρεις διαφορετικές εξομολογήσεις. Τρεις διαφορετικές οπτικές.

Κατά βάθος μια γυναίκα. Η γυναίκα που στον πυρήνα της είναι μάνα. Ανεξάρτητα αν κοινωνικά είναι. Το μητρικό φίλτρο που μας συνδέει όλες ανεξάρτητα από την επιλογή να γίνουμε μάνες. Ανεξάρτητα από την αποδοχή ή όχι του να μπορούμε βιολογικά να τεκνοποιήσουμε.

Η επιβίωση μιας γυναίκας σε μια πατριαρχική κοινωνία. Η επιβίωση μιας γυναίκας σε έναν κόσμο γεμάτο κοινωνικά στερεότυπα. Η διαμόρφωση μιας γυναίκας γαλουχημένης σε ένα περιβάλλον συναισθηματικών εκβιασμών. Συναισθηματικής κακοποίησης. Υποταγής.

Η έκρηξη και η αντίδραση. Γιατί το μητρικό φίλτρο είναι ένα ένστικτο που δεν τιθασεύεται. Δεν μπαίνει σε καλούπια. Δεν υποκύπτει σε καθωσπρέπει συμπεριφορές, κι όταν προσβάλλεται, έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Το βιβλίο της Βούλας Αργυροπούλου «Γυναίκες στο Ντιβάνι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ αφορά ιστορίες γυναικών που μια φορά κι έναν καιρό έτυχε να βρεθούν στο ντιβάνι της ψυχολόγου. 24 ιστορίες, όσα και τα γράμματα της αλφαβήτου, ξεδιπλώνουν μέσα από τη ζωντανή γραφή της Αργυροπούλου τον γυναικείο ψυχισμό.

Ο Σάκης Τσινιάρος και η Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, διακρίνοντας τη θεατρικότητα του κείμενου, μελέτησαν τις ιστορίες και διάλεξαν τρεις από αυτές που ως κεντρικό θέμα έχουν τη γυναίκα και τη σχέση της με το παιδί και τη μητρότητα.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Βούλα Αργυροπούλου

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Σάκης Τσινιάρος

Δραματουργική επεξεργασία: Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάρω Χαραλαμπίδου

Μουσική: Αχιλλέας Στέλιος

Σκηνικά – Κοστούμια: LiwLiwX

Εικαστικά: Μαίρη Πανδή

Μακιγιάζ – Κομμώσεις: Γιώργος Καρδάτος

Φωτογράφιση / αφίσα / τρέιλερ: Νίκος Χατζηβασιλείου

Ερμηνεύουν:

Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου & Σάκης Τσινιάρος

Τετάρτη 10/12/2025, Πέμπτη 11/12/2025, Τετάρτη 17/12/2025, Πέμπτη 18/12/2025 Πέμπτη 25/12/2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 75΄

Θέατρο ΝΟΥΣ

Τροίας 34, Αθήνα

Κρατήσεις: 2108237333

Τιμές εισιτηρίων:

13€ γενική είσοδος

9€ φοιτητικό / γκρουπ / ανέργων

5€ ατέλειες ΣΕΗ

Προπώληση: cometogether.live