Η Heartworms, το προσωπικό μουσικό σχήμα της Jojo Orme, κυκλοφόρησε το «Guess I’m Stuck in the Dark», το πρώτο τραγούδι από τον δεύτερο δίσκο που ετοιμάζει. Ο ήχος της παραμένει σκοτεινός, αλλά αυτή τη φορά αποκτά έναν πιο έντονο, χορευτικό ρυθμό. Πίσω από τον τίτλο βρίσκεται μια απρόσμενη διακοπή ρεύματος και ένα αίσθημα ανασφάλειας που η Orme κατάλαβε καλύτερα όσο δούλευε το κομμάτι.

Η πρώτη ιδέα γεννήθηκε στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συγγραφής τραγουδιών. Η Orme βρισκόταν στην τουαλέτα όταν κόπηκε το ρεύμα και έμεινε στο σκοτάδι. Το περιστατικό, μαζί με τον φόβο της για το σκοτάδι, έγινε αφορμή να αρχίσει να γράφει σχεδόν αυθόρμητα. Όταν επέστρεψε στο Λονδίνο, δούλεψε το τραγούδι με τον παραγωγό Dan Carey, ο οποίος τη βοήθησε να περιορίσει την ενορχήστρωση στα στοιχεία που χρειαζόταν πραγματικά.

Το σκοτάδι πέρα από τη διακοπή ρεύματος

Για την Orme, το «Guess I’m Stuck in the Dark» απέκτησε στην πορεία βαθύτερο νόημα. Έχει εξηγήσει ότι δυσκολευόταν να βρει τι ήθελε να πει και ένιωθε άβολα ακόμη και όταν ηχογραφούσε τη φωνή της μπροστά σε άλλους. Το σκοτάδι έγινε έτσι εικόνα της αμφιβολίας για τον εαυτό της: της στιγμής που ο νους αρχίζει να μεγαλώνει τους φόβους, χωρίς να είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικό.

Αυτή η ευαλωτότητα δεν οδηγεί σε ένα ήσυχο τραγούδι. Ο επίμονος ρυθμός του μοιάζει να την παρακινεί να κινηθεί μαζί με όσα τη φοβίζουν. Είναι μια διαφορετική πλευρά της Heartworms μετά το ντεμπούτο Glutton for Punishment του 2025, χωρίς η Orme να θεωρεί ότι το νέο single αποκαλύπτει απαραίτητα τον ήχο ολόκληρου του επόμενου άλμπουμ.

Η ηχογράφηση του δεύτερου δίσκου έχει ολοκληρωθεί, όμως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τίτλος ή ημερομηνία κυκλοφορίας. Προς το παρόν, το «Guess I’m Stuck in the Dark» δείχνει μια καλλιτέχνιδα που παίρνει μια αμήχανη, σχεδόν κωμική στιγμή και τη μετατρέπει σε τραγούδι για κάτι πολύ πιο οικείο: την προσπάθεια να βρεις σιγουριά όταν δεν βλέπεις καθαρά μπροστά σου…