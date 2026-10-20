Οι Hot Chip κυκλοφόρησαν το «Random Violence», ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Keith McIvor, τον DJ που γνωρίσαμε ως JD Twitch από τους Optimo. Πίσω από τον σκληρό τίτλο βρίσκεται η ανάμνηση ενός φίλου τους και της μουσικής που τους έφερε κοντά στη Γλασκώβη.

Ο Joe Goddard εξήγησε ότι ο McIvor ενέπνευσε μεγάλο μέρος των στίχων. Γνωρίστηκαν πριν από περίπου είκοσι χρόνια στο Sub Club, έναν χώρο που επιστρέφει στις αναμνήσεις του τραγουδιού. Ο JD Twitch πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγους μήνες μετά τη διάγνωση ενός ανεγχείρητου όγκου στον εγκέφαλο. Για τον Goddard ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τη μουσική, αλλά και ισχυρές πολιτικές πεποιθήσεις. Για τον Al Doyle, κάποιος που ήξερε να δημιουργεί ανθρώπινους δεσμούς γύρω του.

Ο χορός ως τρόπος να θυμάσαι

Το video clip, σε σκηνοθεσία Jack Cole, ακολουθεί αυτή τη σκέψη. Αντί να περιοριστεί σε εικόνες πένθους, φέρνει μπροστά στον φακό τη γυναικεία ομάδα χορού Boss Morris και στήνει μια αλλόκοτη, ζωηρή γιορτή. Ο Doyle λέει ότι αφετηρία της ιδέας ήταν οι βραδιές Optimo Espookio που είχε ζήσει στο Sub Club. Ήθελαν κάτι από την ατμόσφαιρά τους να περάσει στο video: τον χορό, την κοινότητα και τη χαρά του να βρίσκεσαι μαζί με άλλους ανθρώπους.

Το «Random Violence» είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο ένατο άλμπουμ των Hot Chip, A Long Way From Kansas. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιανουαρίου 2027 από τη Domino και θα περιλαμβάνει συμμετοχές της Beth Ditto και του Eddie Chacon.