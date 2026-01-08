Μία ηλικιωμένη, μόνη στο διαμέρισμά της, χορεύει για τη ζωή που έζησε και τη ζωή που θα ήθελε να είχε ζήσει. Μια ολόκληρη ζωή μέσα από έναν τελευταίο χορό. Είναι το νέο “μοναχικό” DIY video των Hume Assine για το “For Those Dancing Alone In Their Apartment”

Πρόκειται για την πιο χορευτική έως σήμερα κυκλοφορία των Hume Assine, η οποία ξεκίνησε αρχικά ως ένα πείραμα, ένα modular dance κομμάτι, χωρισμένο σε διαφορετικά μέρη ώστε ο ίδιος ο ακροατής να μπορεί να τα ανακατεύει, να τα επαναλαμβάνει και να τα ανασυνθέτει ελεύθερα, φτιάχνοντας το κομμάτι όπως θέλει να το ακούσει κάθε φορά.. Ένα τραγούδι χωρίς σταθερή σειρά ή διάρκεια, που διαμορφώνεται διαφορετικά κάθε φορά που ακούγεται.

Σε αυτή την εκδοχή, το αθηναϊκό τρίο, παρουσιάζει το κομμάτι στη συνεχόμενη μορφή του πάντα φτιαγμένο για εκείνες τις στιγμές που χορεύεις μόνος στο σπίτι, χωρίς κανόνες. Απλώς πάτησε play και άφησέ το να σε παρασύρει.

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Muzitee…