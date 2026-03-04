Συνεχίζοντας το ταξίδι μιας παράστασης που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία και βαθιά συγκίνηση το περασμένο καλοκαίρι στην Κρήτη και το Φεστιβάλ Παπάγου, η Ευτυχία Μοσχάκη φέρνει την «Ιλαριοπούλα» στη σκηνή του Θεάτρου Arroyo. Από τις 6 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή, η ηθοποιός ζωντανεύει μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία που ακροβατεί ανάμεσα στον θρύλο και την ιστορική μνήμη.

Πρόκειται για έναν θεατρικό μονόλογο – ύμνο στη θυσία και στη βαθιά ρίζα της κρητικής ψυχής. Το έργο ξεδιπλώνει τη ζωή της Κατερίνας Iλάριου – Μοσχάκη από τον Μέρωνα Αμαρίου, μιας γυναίκας που βίωσε τη φωτιά της Επανάστασης, τη φρίκη της αιχμαλωσίας και την πολυτέλεια της Ανατολής, χωρίς να λυγίσει ποτέ η πίστη της στον τόπο και τις αξίες της.

Μέσα από την ερμηνεία της Ευτυχίας Μοσχάκη (απογόνου τέταρτης γενιάς της ηρωίδας), με τη συνοδεία κρητικής λύρας, η Κατερίνα ξεδιπλώνει τη ζωή της σαν θρήνο και άσμα μαζί· από τη βίαιη αρπαγή της από τους Τούρκους το 1823, τη μυστική της απόδραση και επιστροφή στην Κρήτη, μέχρι τη συγκλονιστική συνάντηση με τον εξισλαμισμένο γιο της, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του εχθρού το παιδί που νόμιζε πως έχασε για πάντα.

Η «Ιλαριοπούλα» δεν είναι απλώς ένα ιστορικό έργο. Είναι ένας καθρέφτης εθνικής ταυτότητας και εσωτερικής πάλης. Είναι ένας ύμνος στην πίστη, στην μητρότητα και στην ανείπωτη δύναμη της ψυχής των Κρητικών γυναικών. Μια παράσταση με βαθιά συναισθηματική φόρτιση και ιστορική ευθύνη.

Η συγκλονιστική ιστορία της Κατερίνας Ιλάριου – Μοσχάκη κυκλοφορεί και σε βιβλίο από τις εκδόσεις Γυαλός.

Σκηνοθεσία: Στέλλα Ρουσάκη

Κείμενο- Δραματουργική Επεξεργασία: Ευτυχία Μοσχάκη

Μουσική: Χαράλαμπος Αγγελάκης

Ηχοληψία- Μουσική επιμέλεια: Φίλιππος Λέφας

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Ιστορικός σύμβουλος: Χαράλαμπος Αγγελάκης – Υποψ. Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ερμηνεία: Ευτυχία Μοσχάκη

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Γιώργος Λέφας, Γιώργος Μακρής, Σαράντος Γεωγλερής, Στέλλα Ρουσάκη, Λεωνίδας Παπαδόδημας.

Σχεδιασμός αφίσας: Κατερίνα Γκούμα

Φωτογραφίες: Δήμητρα Κούτρα/toklik, Marelle Danslacour

Επικοινωνία & Ψηφιακό περιεχόμενο: Έλενα Χριστάκου

Ημέρες παράστασης: Παρασκευές 6, 13, 20, 27 Μαρτίου & 3 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 80’ (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Arroyo

Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, Κεραμεικός

Εισιτήρια: Προπώληση 17€ γενική είσοδος | 19€ στο ταμείο

15€ Φοιτητικά, Μαθητικά, Ανέργων/ΑμεΑ.

Ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια.

Προπώληση: ticketservices.gr