Το digital single «Το Σπίτι» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο ήταν μια πρώτη κλεφτή ματιά στο περιεχόμενο του άλμπουμ «Όταν Κοιμήθηκε Η Ζωή Μες στο Σαλόνι» του προσωπικού ντεμπούτο άλμπουμ του Ηρακλή Δαΐτση, τραγουδιστή του συγκροτήματος Ψύλλοι στ’ Άχυρα. Το digital single «Χαλασμένο Ρολόι» – ένα ήπια ορμητικό τραγούδι, με στοχαστική διάθεση και μελωδία που σου μένει στο μυαλό σε στίχους Γιώργου Σαμαρίτη και μουσική του ίδιου του Ηρακλή – μας προσφέρει ακόμη μία γεύση από το προσωπικό σύμπαν του ιδιαίτερου όσο και ταλαντούχου αυτού τραγουδοποιού.

Οι Ψύλλοι συμπληρώνουν φέτος 10 χρόνια παρουσίας και το γιόρτασαν ήδη με συναυλίες σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, ενώ ετοιμάζονται και για την κυκλοφορία ενός νέου single αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, παράλληλα, το 2025 είναι και η χρονιά που ο Ηρακλής Δαΐτσης θα κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τραγούδια διαφορετικής υφής από αυτά που συναντάμε στον κόσμο των Ψύλλων.

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου οπότε και θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Όταν Κοιμήθηκε Η Ζωή Μες Στο Σαλόνι» μπορείτε να απολαύσετε το «Χαλασμένο Ρολόι» και να αναρωτηθείτε ίσως για το τι άλλα κρυμμένα μυστικά θα περιλαμβάνει το άλμπουμ.

Μουσική: Ηρακλής Δαΐτσης

Στίχοι: Γιώργος Σαμαρίτης

Παίζουν οι μουσικοί: Ηρακλής Δαΐτσης (Φωνές, Κιθάρες, Πλήκτρα), Χρήστος Αλεξόπουλος (Πλήκτρα, Samples)

Ένα ρολόι έχω στον τοίχο καρφωμένο

μόνη δουλειά του είναι την ώρα να μετράει

τώρα κατάλαβα πως είναι χαλασμένο

δείχνει όλο νύχτα και τη μέρα τη ξεχνάει

Μια κλεψύδρα είμαι που στέκει στο τραπέζι

έχω το τζάμι μου για χρόνια ραγισμένο

ένα ποντίκι που σε μία ρόδα παίζει

έτσι συνήθισα κι απ’ το κλουβί δε βγαίνω

Κι όλο φοβάμαι

το ρολόι μη ξεκινήσει να δουλεύει

κι αυτός ο κόσμος

πάρει τα πόδια του κι αρχίσει να γυρνάει

Ένα ρολόι έχω στο νου μου παγωμένο

το ξυπνητήρι του δεν θέλω να χτυπάει

μην ενοχλήσει το παιδί που ‘χω κρυμμένο

και δει ο χρόνος πόσο γρήγορα περνάει