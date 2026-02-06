10 χρόνια παρουσίας συμπλήρωσαν πρόσφατα οι Ψύλλοι στ’ Άχυρα και το γιόρτασαν με μια σειρά εκρηκτικών συναυλιών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Εκεί, σε αυτές τις συναυλίες έκανε το ντεμπούτο του και το καινούργιο τους τραγούδι «Θερμαϊκός». Τραγούδι που ξεσήκωσε το κοινό και ξεχώρισε αμέσως ως μία από τις δυνατότερες στιγμές στην ως τώρα πορεία του συγκροτήματος.

Τώρα το «Θερμαϊκός» είναι διαθέσιμο σε όλες τις κύριες πλατφόρμες streaming, ενώ έγινε και video clip σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Αλέξη Αρχοντή.

Τηρώντας την παράδοση που κατά καιρούς θέλει τα digital single της Puzzlemusik να συνοδεύονται από ένα b-side (στα πρότυπα και με τη λογική της «δεύτερης πλευράς» των κυκλοφοριών σε 7” βινύλιο) το «Θερμαϊκός» συνοδεύεται από το «Τέκνα, γονείς και χιμπατζήδες», καινούργιο τραγούδι που επίσης έκανε το ντεμπούτο του στις πρόσφατες συναυλίες του συγκροτήματος που με την tribal ρυθμολογία του διευρύνει την ηχητική παλέτα των Ψύλλων.

Οι Ψύλλοι στ’Άχυρα σταθερά συνεχίζουν την συναυλιακή τους πορεία που ξεκίνησε το 2015, αλλά και την δισκογραφική τους πορεία που ξεκίνησε με το ντεμπούτο άλμπουμ τους του 2018 (που είχε για τίτλο το όνομα τους) και το άλμπουμ «Εφτά Μέρες Ντροπής» που το διαδέχτηκε το 2024. Το «Θερμαϊκός» έρχεται να προστεθεί στα «Ντροπή», «Τα Περιστέρια στην Οδό Μοναστηρίου», «Το Βαλσάκι του Κακού Εαυτού», «Περιοδεία στην Αλμύρα» και τα άλλα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια τους που με την εκφραστικότητα και την κοινωνική ευαισθησία τους μας έχουν στο πρόσφατο παρελθόν συγκινήσει, συνεπάρει αλλά και δημιουργήσει τροφή για σκέψη.

Το digital single «Θερμαϊκός» με τα δύο καινούργια τραγούδια των Ψύλλων κυκλοφορεί από την Puzzlemusik σε streaming/download σε Spotify, Apple/i-tunes, Deezer, Tidal, Qobuz, YouTube Music και πολλές ακόμη ψηφιακές πλατφόρμες την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Αυτός ο τόπος είναι αληθινός

μα από τα Κάστρα κατεβαίνει ένας αέρας μαγικός

Και αν έχει ήλιο δεν υπάρχει ουρανός

Και ας έχει αλμύρα, πέτρινη θα ‘ναι πάντα η θάλασσα και ο Θερμαϊκός

Έχεις κρατήσει φυλαχτά παλιά ενθύμια

Στα 35 σου βγαίνεις Πανεπιστήμια

Και θα μου πεις τι άλλο τι πιο λογικό

Ας κλείσανε οι μπάτσοι το Βιολογικό

Έχεις κρατήσει φυλαχτά και αυτό είναι τίμιο

και ο έρωτάς σου πάλι πάει Πανεπιστήμιο

Σάββατο βράδυ είναι ένα βράδυ ιερό

Τα λέμε Μήκους, Art core, Residents, τα λέμε στο Pierrot

Ξέρεις εκείνον, τον άλλον κι όλους τους αγαπάς

Αλλά πολλές Παρασκευές βαριέσαι να τους χαιρετάς

Στο 23 αναπνέεις με το ζόρι,

δεν υπάρχουν λεωφορεία δεν υπάρχουν λεωφόροι

Τα κτήρια απόψε είναι θλιμμένα και η νύχτα μαγική

έλα να πιούμε ένα ποτό σε δέκα στην Rωμαϊκή

Η Σαλονίκη μια νύφη που σπαράζει

θα σε φάει ο ομορφιά της θα σε φάει το μαράζι

Έχεις κρατήσει φυλαχτά παλιά ενθύμια

Στα 35 σου βγαίνεις Πανεπιστήμια

Και θα μου πεις τι άλλο τι πιο λογικό

Ας κλείσανε οι μπάτσοι το Βιολογικό

Έχεις κρατήσει φυλαχτά και αυτό είναι τίμιο

και ο έρωτάς σου πάλι πάει Πανεπιστήμιο

απ’ το Kαπάνι ένα τσιγάρο ως την Φιλίππου

θα την βγάλω ας είμαι χάλια θα την βγάλω στο περίπου.

Δεν περνάω την Εγνατία και δεν φτάνω στον Λευκό

κάτι σαν σύνορο απόκοσμο που μοιάζει φυσικό

Μάταια θα ψάχνεις τον Στρατή μες στο Ντεπώ

είναι στο Krau και αν δεν είναι πιθανά θα έχει ρεπό

Κάποια φωτιά μες στο λιμάνι έχει μείνει

φυσάει ο Βαρδάρης μα ποτέ του δεν την σβήνει

Σκορπάει εδώ και εκεί ιστορίες του Κοροβίνη

και ένα κόκκινο φουλάρι ανεμίζει από την Κρήνη

Έχεις κρατήσει φυλαχτά…

Έμεινα εδώ στον τόπο αυτό, δεν πήγα στην Αθήνα ούτε πήγα στο εξωτερικό

Δεν θέλω αλήθεια καμιά βοήθεια, ίσως και να ‘τανε στα αλήθεια μια ιδέα πανηλίθια

μια συνήθεια, βοήθεια!

Ζήστε και εσείς και εμείς καλά όπως λεν στα παραμύθια