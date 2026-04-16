Η Irene Skylakaki παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο της άλμπουμ Shame σε μία live performance στον βιομηχανικό χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Η χαρισματική τραγουδίστρια και songwriter δεν μας υπόσχεται απλώς μια συναυλία. Οι εικόνες, οι στίχοι, η μουσική, ο φωτισμός, η κινησιολογία θα μας παρασύρουν σε μια εμπειρία διαφορετική, θα μας οδηγήσουν στον κόσμο του “Shame”, θα μας κάνουν να χορεύουμε, να μπούμε στο ρυθμό του, να χαθούμε για λίγο μέσα του.

Όλα τα τραγούδια του νέου άλμπουμ, καθώς και επιλογές από την προηγούμενη δισκογραφία της Irene Skylakaki, επανενορχηστρωμένα μέσα από την ηχητική ταυτότητα του “Shame”, θα ακουστούν ζωντανά, με τρόπο που θα δημιουργήσει ένα ενιαίο, ατμοσφαιρικό αφήγημα. Με ηλεκτρονικά στοιχεία και έντονη συναισθηματική φόρτιση, στο live αυτό η Skylakaki εξερευνά τις έννοιες της έκθεσης, της ευαλωτότητας και της απελευθέρωσης — τα βασικά θέματα που διατρέχουν το νέο της άλμπουμ.

Μια παραγωγή της Frontstage και της Fine! Records.

Dj set Eva Theotokatou

Συντελεστές

Κώστας Γοντικάκης – drums & SPD

Κώστας Ekelon – live programming, live production & synths

Βαγγέλης Οικονόμου – μπάσο

Δημήτρης Στασινός – κιθάρες & live production

Τετάρτη 29 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Βιομηχανικός χώρος ΦΙΑΤ

Φαλήρου 97, Αθήνα



Τιμές εισιτηρίων: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: cometogether.gr