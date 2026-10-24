Ο John Mayer κυκλοφόρησε το «Tom and Jerry», το πρώτο νέο solo single του μετά το Sob Rock του 2021. Η επιστροφή του συνοδεύεται από την ίδρυση της δικής του δισκογραφικής, Sob Rock Records, σε συνεργασία με τη Mercury Records.

Ο τίτλος παραπέμπει στο γνώριμο κυνηγητό, αλλά η αφετηρία του είναι πιο προσωπική. Όπως εξήγησε ο Mayer, «Tom and Jerry» είχε ονομάσει την πρώτη φωνητική σημείωση όπου αποθήκευσε την ιδέα του τραγουδιού. Από εκεί ξεκίνησε η προσπάθεια να δώσει μορφή στην αίσθηση μιας σχέσης που διαρκώς πλησιάζει και απομακρύνεται.

Μια επιστροφή με γνώριμους συνεργάτες

Το «Tom and Jerry» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε με τον Blake Slatkin, ο οποίος μοιράζεται με τον Mayer και την παραγωγή. Στη συμμετοχή των μουσικών βρίσκουμε τον Pino Palladino στο μπάσο, τον Aaron Sterling στα ντραμς, τον Lenny Castro στα κρουστά και τον Larry Goldings στο όργανο. Η ηχογράφηση έγινε στα Chaplin Recording Studios στο Χόλιγουντ, ενώ τη μίξη ανέλαβε ο Serban Ghenea.

Το single έκανε πρώτα πρεμιέρα στις 22 Οκτωβρίου μέσα από τον προσωπικό ραδιοφωνικό σταθμό του Mayer στο SiriusXM και κυκλοφόρησε παγκοσμίως την επόμενη ημέρα. Στο διάστημα από το Sob Rock μέχρι σήμερα ο μουσικός παρέμεινε ενεργός σε εμφανίσεις και συνεργασίες. Το «Tom and Jerry» σηματοδοτεί την επιστροφή του με νέο τραγούδι στο δικό του όνομα.