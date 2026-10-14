Η Αμερικανίδα πιανίστρια και τραγουδίστρια Karen Edwards έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και συναντά τον σαξοφωνίστα Gilad Atzmon σε ένα αφιέρωμα στην Ella Fitzgerald, για δύο εμφανίσεις στο THEATRE OF THE NO.

Μαζί τους θα βρίσκονται ο Yaron Stavi στο κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Θέμας στα τύμπανα, σε ένα κουαρτέτο που φέρνει στη σκηνή διαφορετικές διαδρομές από τον χώρο της jazz, του αυτοσχεδιασμού και της ορχηστρικής μουσικής.

Η διαδρομή της Karen Edwards

Πιανίστρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια και ενορχηστρώτρια, η Karen Edwards έχει συνεργαστεί στην πορεία της με καλλιτέχνες όπως οι Stevie Wonder, Prince και Tony Bennett, καθώς και με τους Peabo Bryson, Nigel Kennedy, Lee Konitz και Pharoah Sanders.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε στο Los Angeles, έπειτα από πρόσκληση του Stevie Wonder, και εξελίχθηκε σε διεθνή πορεία με περιοδείες, ηχογραφήσεις και συνεργασίες στην Ευρώπη και την Αμερική. Παράλληλα με τη jazz, έχει δραστηριοποιηθεί και στη συμφωνική μουσική, παρουσιάζοντας δικές της συνθέσεις και ενορχηστρώσεις με οργανισμούς και ορχήστρες όπως η Bayerischer Rundfunk και η Polish National Radio Symphony Orchestra.

Στη δισκογραφία της περιλαμβάνονται τα Everything Ice, Winter Moments and Moods και Polish Songs, ενώ το Everything Ice ήταν υποψήφιο για Fryderyk Award στην κατηγορία Jazz Recording of the Year. Στα ιδιαίτερα projects της ανήκει και το My Affair with James Bond, που συνδυάζει jazz, ορχηστρική και κινηματογραφική μουσική.

Οι δύο εμφανίσεις στην Αθήνα

Karen Edwards: πιάνο / φωνή

Gilad Atzmon: σαξόφωνο

Yaron Stavi: κοντραμπάσο

Παναγιώτης Θέμας: τύμπανα

Ημερομηνίες και ώρες:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, 21:30

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, 20:00

THEATRE OF THE NO

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλ.: 694 6851001

Είσοδος: 20€

Προπώληση: Ticketmaster