Η Κάτια Σαμαντζή συνεχίζει τη δισκογραφική της πορεία με το νέο της τραγούδι «Ταξίδι (Κούβα Αβάνα)», μια μουσική πρόταση που κυκλοφορεί από τη Heaven Music.

Με χαρακτηριστική ερμηνεία και σύγχρονη αισθητική, η ερμηνεύτρια παρουσιάζει ένα τραγούδι που συνδυάζει τον ελληνικό στίχο με έντονες latin επιρροές, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρυθμό, εικόνες και καλοκαιρινή διάθεση.

Το «Ταξίδι (Κούβα Αβάνα)» είναι ένα τραγούδι που μιλά για τον έρωτα ως μια αυθόρμητη απόδραση, γεμάτη πάθος, ελευθερία και όνειρα. Οι αναφορές στην Αβάνα, τη μουσική της Κούβας και τις ξέγνοιαστες στιγμές μεταφέρουν τον ακροατή σε ένα εξωτικό σκηνικό, όπου η αγάπη γίνεται ο απόλυτος προορισμός.

Τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Σταυρόπουλος, ενώ τους στίχους ο Στέλιος Μαργωμένος, οι οποίοι δημιουργούν ένα τραγούδι με έντονο latin χαρακτήρα, σύγχρονο ήχο και μελωδία που ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα. Το τραγούδι συνοδεύεται από music video σε σκηνοθεσία του Alex Konstantinidis, το οποίο αποτυπώνει με κινηματογραφική αισθητική το εξωτικό concept και την ανεμελιά που αποπνέει το «Ταξίδι (Κούβα Αβάνα)».

Είσαι το γαλάζιο σε μια θάλασσα,

Είμαι τα νερά σου που τα τάραξα,

Είσαι ό,τι αρχίζει προς το άγνωστο,

Είσαι ένα ταξίδι, το ταξίδι.

Πάρε με αγκαλιά, φύγαμε Αβάνα,

Ρούμι και φιλιά όλα τα βράδια,

Latin μουσική, κόκκινα φεγγάρια,

Ρούμι και φιλιά, Κούβα, Αβάνα.

Είσαι η αλήθεια, το ζητούμενο,

Μες τα παραμύθια αγνοούμενο,

Είσαι ό,τι αξίζει να ‘χω δίπλα μου,

Είσαι ένα ταξίδι, το ταξίδι.

Πάρε με αγκαλιά, φύγαμε Αβάνα,

Ρούμι και φιλιά όλα τα βράδια,

Latin μουσική, κόκκινα φεγγάρια,

Ρούμι και φιλιά, Κούβα, Αβάνα.

Ένα κύμα μπορεί να μας πάει,

Σε μεγάλα βάθη, ποιος ρωτάει,

Η αγάπη πάει όπου φυσά,

Βράχος και κύμα, μια αγκαλιά.