Το «Backstabber» δεν είναι νέο τραγούδι της Kesha. Βρισκόταν ήδη στο πρώτο της άλμπουμ, το Animal του 2010. Στις 26 Οκτωβρίου 2026, όμως, απέκτησε επιτέλους επίσημο video clip! Ένα video που η τραγουδίστρια είχε γυρίσει το 2009, πριν ακόμη γίνει παγκοσμίως γνωστή.

Η ίδια αποκάλυψε πως τότε ήθελε πολύ να κυκλοφορήσει το «Backstabber» ως single. Για να δείξει ότι το τραγούδι άξιζε αυτή την ευκαιρία, αποφάσισε να φτιάξει το video με τους φίλους της. Έμειναν ξύπνιοι όλη νύχτα, επιμελήθηκαν μόνοι τους την εμφάνισή τους και γύρισαν σκηνές στο Echo Park και το Silver Lake του Λος Άντζελες. Ήταν, όπως λέει η Kesha, το πρώτο video που γύρισε ποτέ.

Ένα στιγμιότυπο πριν αλλάξουν όλα

Στα πλάνα βλέπουμε την αισθητική με την οποία θα συνδεόταν λίγο αργότερα η πρώτη περίοδος της καριέρας της: έντονο μακιγιάζ, λάμψη, αυτοσχέδιες εμφανίσεις και μια παρέα που κινείται στους δρόμους τη νύχτα. Η Kesha θυμάται ότι τα γυρίσματα έγιναν κοντά στο μπαρ όπου εργαζόταν τότε με μερική απασχόληση. Έναν χρόνο αργότερα, η ζωή της θα ήταν τελείως διαφορετική.

Το video δεν κυκλοφόρησε επίσημα εκείνη την εποχή, αν και μια εκδοχή του είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Η Kesha λέει ότι προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να το παρουσιάσει, χωρίς να έχει εξηγήσει συγκεκριμένα γιατί καθυστέρησε. Γι’ αυτό και η σημερινή κυκλοφορία δεν είναι μια αναβίωση που γυρίστηκε τώρα: είναι υλικό από την αρχή της διαδρομής της, που βρίσκει επιτέλους τη θέση του στην επίσημη βιντεογραφία της.