Ο Κος Κ. ανεβαίνει στη σκηνή του NOŪS – Creative Space για να παρουσιάσει τον νέο του δίσκο «Γραμματόσημα», σε μια βραδιά που συνδυάζει ζωντανή μουσική και την προβολή του Album Documentary που συνοδεύει την κυκλοφορία.

Τα «Γραμματόσημα» αντιμετωπίζονται ως μια προσωπική διαδρομή μέσα στις αναμνήσεις και στις στιγμές που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον χρόνο. Ο ίδιος ο δίσκος περιγράφεται ως ένας «ηχοπερίπατος», μια επιστροφή σε εικόνες, πρόσωπα και εποχές που λειτουργούν σαν μικρά γράμματα χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη.

Μια παρουσίαση πέρα από το συνηθισμένο live

Η βραδιά θα ξεκινήσει με την προβολή του «Τα Γραμματόσημα – Album Documentary» και θα συνεχιστεί με το live του Κος Κ., δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα είτε να παρακολουθήσει ολόκληρη την παρουσίαση είτε μόνο το συναυλιακό μέρος.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή του Θεάτρου NOŪS – Creative Space και της Redmill Records.

Ημερομηνία: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Album Documentary: 20:00

Live: 21:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

NOŪS – Creative Space

Τροίας 34, Αθήνα 11255

5 λεπτά από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια»

Τηλ. κρατήσεων: 210 8237333, 698 4219399

Τιμές εισιτηρίων:

Μόνο Live: 13€ προπώληση / 15€ στην πόρτα

Live & Album Documentary: 15€ προπώληση / 17€ στην πόρτα

Προπώληση: Ticket Services

Τηλεφωνικά: 210 7234567

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα