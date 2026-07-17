Ο αγαπημένος Κώστας Μακεδόνας συνεχίζει, όπως και κάθε χρόνο, τις καλοκαιρινές του συναυλίες χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές μουσικές βραδιές! Ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ως κυβερνήτης των κυπριακών αερογραμμών (Cyprus Airways) καταφέρνει και πραγματοποιεί με απόλυτη επιτυχία συναυλίες σε πολλά μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συναυλίες μέσα στον Ιούνιο και θα συνεχίσουν με αποκορύφωμα τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά το επερχόμενο συναυλιακό πρόγραμμα του Κώστα Μακεδόνα είναι το εξής:

Κυριακή 16 Αυγούστου: Ξυλόκαστρο

Τετάρτη 19 Αυγούστου: Λήμνος

Παρασκευή 21 Αυγούστου: Σκόπελος

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Χανιά

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Άρτα

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου: Χάλκη

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου: Σπέτσες

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου: Αθήνα – Νέο Ηράκλειο

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου: Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου: Κύπρος – Λεμεσός

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου: Πειραιάς