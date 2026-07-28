Ο Landon Smith παρουσιάζει το νέο του single “The Seamstress”, ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως μια απολύτως προσωπική εξομολόγηση και εξελίχθηκε σε μία από τις κυκλοφορίες που το κοινό του ζητούσε περισσότερο μετά τις συναυλίες του.

Το “The Seamstress” ανοίγει τον δρόμο προς το πρώτο ολοκληρωμένο album του Αμερικανού τραγουδοποιού, Don’t Mind Me, που αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου μέσω των Lucille Records και MCA.

Ένα τραγούδι για εκείνον που σε ξέρει καλύτερα απ’ όσο γνωρίζεις τον εαυτό σου

Ο τίτλος του τραγουδιού χρησιμοποιεί τη μορφή της μοδίστρας ως μεταφορά για τον άνθρωπο που μπορεί να ενώσει ξανά τα κομμάτια σου όταν αισθάνεσαι ότι διαλύεσαι.

Ο Smith εξηγεί ότι έγραψε αρχικά το “The Seamstress” μόνο για τον εαυτό του. Στην πορεία, όμως, έγινε το τραγούδι για το οποίο δεχόταν τις περισσότερες ερωτήσεις μετά τις ζωντανές εμφανίσεις του. Για τον ίδιο δεν είναι απλώς ένα ερωτικό κομμάτι, αλλά ένα ευχαριστώ προς εκείνον που σε γνωρίζει σε βάθος και ξέρει πώς να σε βοηθήσει να σταθείς ξανά όρθιος.

Η σύνθεση ανήκει αποκλειστικά στον Landon Smith και ξεδιπλώνεται αργά, με κιθάρες που αφήνουν χώρο στην τραχιά φωνή και στην αφήγηση. Αντί για μια μεγάλη κορύφωση, το τραγούδι στηρίζεται στην αίσθηση οικειότητας που δημιουργεί η εικόνα κάποιου που «τυλίγει» τις πληγές και καλύπτει τα σημάδια.

Γράφτηκε σε ένα μικρό σπίτι δίπλα στη θάλασσα

Η ιστορία του “The Seamstress” ξεκίνησε το 2023, όταν ο Smith το έγραψε σε ένα μικρό παραθαλάσσιο κατάλυμα. Εκείνη τη στιγμή δεν το αντιμετώπιζε απαραίτητα ως τραγούδι που θα αποτελούσε κάποτε επίσημη κυκλοφορία. Ήταν περισσότερο ένας προσωπικός τρόπος να αποτυπώσει όσα αισθανόταν.

Η αντίδραση του κόσμου στις συναυλίες άλλαξε σταδιακά τη θέση του μέσα στο υλικό του. Το τραγούδι άρχισε να αποκτά δική του ζωή πριν ακόμη κυκλοφορήσει, ώσπου βρήκε τελικά τη θέση του όχι μόνο ως single αλλά και ως ένα από τα κεντρικά σημεία του πρώτου album του.

Το ντεμπούτο album “Don’t Mind Me” έρχεται τον Σεπτέμβριο

Η κυκλοφορία του “The Seamstress” συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση του Don’t Mind Me, ενός album δώδεκα τραγουδιών σε παραγωγή του βραβευμένου με Grammy Dave Cobb, γνωστού από τη δουλειά του με καλλιτέχνες όπως οι Chris Stapleton και Brandi Carlile.

Ο δίσκος συγκεντρώνει προσωπικές στιγμές από τα τελευταία χρόνια της ζωής του Smith και κινείται γύρω από την αγάπη, την απώλεια και την αναζήτηση ταυτότητας. Ο ίδιος αντιμετωπίζει τα τραγούδια ως μικρές ιστορίες που πήραν μορφή μέσα από μελωδίες, ποιητικές εικόνες και μεταφορές, ελπίζοντας ότι μετά την κυκλοφορία τους θα αποκτήσουν διαφορετική σημασία για κάθε ακροατή.

Στο album θα περιλαμβάνονται επίσης τα ήδη γνωστά “Lavender”, “Supertramp” και “The Ragdoll”, τα οποία έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν έναν ήχο ανάμεσα στην Americana, την country αφήγηση και τη rock ενέργεια.

Ένας νέος αφηγητής της Americana

Ο Landon Smith μεγάλωσε στο McDonough της Georgia, περίπου 45 λεπτά έξω από την Atlanta, και έπαιζε σε συγκροτήματα ήδη από τα σχολικά του χρόνια. Οι πρώτες του απόπειρες ηχογράφησης έγιναν με το GarageBand σε iPad, προτού αρχίσει να εμφανίζεται μόνος του και να δημιουργεί κοινό μέσω των ανεξάρτητων κυκλοφοριών του.

Το “If You Want Me Tonight” αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη στιγμή του, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε σε περιοδείες δίπλα σε ονόματα όπως οι Gavin Adcock, Whiskey Myers, Uncle Lucius και 49 Winchester. Το φθινόπωρο θα επιστρέψει στον δρόμο ως support στους 49 Winchester, λίγο μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου του.

Το tracklist του “Don’t Mind Me”

Prologue: The Parthenon Lavender Runaway The Seamstress Don’t Mind Me Voice Memo 12-11-2025, 3:11 AM Supertramp The Ragdoll Broken Under The Rug So Long Old World Daylight Falls

Το “The Seamstress” λειτουργεί έτσι ως κάτι περισσότερο από μια ακόμη προαναγγελία του album. Είναι ένα τραγούδι που είχε ήδη βρει τον δρόμο του προς το κοινό μέσα από τις συναυλίες και τώρα συστήνει επίσημα έναν δημιουργό που τοποθετεί την αφήγηση και τις προσωπικές του εικόνες στον πυρήνα της μουσικής του.