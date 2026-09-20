Η Linda Perry παρουσιάζει το επίσημο music video του «What Lies With You», ενός από τα πιο προσωπικά τραγούδια του τελευταίου της album, «Let It Die Here».

Τη σκηνοθεσία του video υπογράφει η SCRY Pictures, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αμερικανίδας τραγουδοποιού. Η κυκλοφορία του στρέφει ξανά το ενδιαφέρον σε ένα κομμάτι που συνδέεται άμεσα με τον θάνατο της μητέρας της Perry, τη δύσκολη σχέση που είχαν και τη συναισθηματική διαδικασία που ακολούθησε.

Μια δύσκολη σχέση που πέρασε στη μουσική

Η Linda Perry έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σωματική και ψυχική κακοποίηση που, όπως έχει περιγράψει, υπέστη από τη μητέρα της στα παιδικά της χρόνια. Παρά το τραυματικό παρελθόν τους, την πήρε στο σπίτι της κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής της και τη φρόντισε μέχρι τον θάνατό της.

Η απώλεια έφερε στην επιφάνεια αντικρουόμενα συναισθήματα, τα οποία αποτέλεσαν βασικό άξονα του album «Let It Die Here». Στο «What Lies With You», η Perry αναφέρεται στη μητέρα της ως «the villain and the muse» — τη σκοτεινή μορφή αλλά και τη μούσα πίσω από το τραγούδι.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια ιστορία συμφιλίωσης με την απλή έννοια του όρου, αλλά για την προσπάθεια μιας κόρης να επεξεργαστεί τη θλίψη, τον θυμό και τα ίχνη μιας περίπλοκης οικογενειακής σχέσης.

Το τραγούδι γράφτηκε μέσα σε μία νύχτα

Η δημιουργία του «What Lies With You» καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ «Linda Perry: Let It Die Here», σε σκηνοθεσία Don Hardy.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Perry στη «San Francisco Chronicle», ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί τον θάνατο της μητέρας της, επικοινώνησε με τον Hardy και τον ενημέρωσε ότι θα συγκέντρωνε μια ολόκληρη μπάντα σε έναν χώρο προβών. Μέχρι τις δύο τα ξημερώματα είχε γράψει το τραγούδι. Λίγες ώρες αργότερα, οι κάμερες του ντοκιμαντέρ κατέγραψαν την Perry να το παρουσιάζει στους μουσικούς, να διαμορφώνει την ενορχήστρωσή του και να το ηχογραφεί μέσα σε λίγες ώρες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αναπαραστάθηκε εκ των υστέρων για τις ανάγκες της ταινίας. Καταγράφηκε την ώρα που συνέβαινε και αποτελεί το κλείσιμο του ντοκιμαντέρ.

Από το «Let It Die Here» στο επίσημο video

Το «What Lies With You» περιλαμβάνεται στο «Let It Die Here», το τρίτο προσωπικό album της Linda Perry και το πρώτο που κυκλοφόρησε έπειτα από 27 χρόνια. Το album κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2026.

Την ίδια περίοδο της δημιουργίας του, η Perry αντιμετώπισε και τη δική της περιπέτεια υγείας, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή. Τόσο το album όσο και το ομώνυμο ντοκιμαντέρ καταγράφουν μια περίοδο στην οποία η δημιουργία, η ασθένεια και η απώλεια βρέθηκαν αναπόφευκτα στο ίδιο προσωπικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο.

Με την κυκλοφορία του επίσημου music video, το «What Lies With You» αποκτά πλέον και τη δική του οπτική ταυτότητα, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία από τις πιο προσωπικές στιγμές του «Let It Die Here».