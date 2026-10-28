Η Lita Ford κυκλοφόρησε το «Dracula», το πρώτο της single μετά την υπογραφή συμβολαίου με τη νέα της δισκογραφική Frontiers Music Srl. Το τραγούδι συνοδεύεται από επίσημο video clip και δίνει την πρώτη γεύση από τον νέο δίσκο που ετοιμάζει η κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Παρά τον τίτλο του, ο «Dracula» της Ford δεν περιορίζεται στην ιστορία του γνωστού βρικόλακα. Η ίδια περιγράφει το τραγούδι ως μια φαντασία γύρω από μια παρουσία που σαγηνεύει, ασκεί έλεγχο και σταδιακά απομυζά τη ζωή κάποιου. Αναγνωρίζει, ωστόσο, και την παιχνιδιάρικη πλευρά αυτής της ιδέας: τη γοητεία που μπορεί να έχει το φλερτ με κάτι επικίνδυνο.

Η πρώτη εικόνα από τον νέο δίσκο

Την παραγωγή του «Dracula» ανέλαβε ο Gary Hoey, ο οποίος συμμετέχει και στην ηχογράφηση μαζί με τη Ford. Στα τύμπανα βρίσκεται ο Bobby Rock, ενώ τη μίξη έκανε ο Max Norman. Η Ford έχει περιγράψει τον επερχόμενο δίσκο ως ένα σκοτεινό, παραμυθένιο έργο που χρειάστηκε καιρό για να ολοκληρωθεί. Προς το παρόν, το «Dracula» είναι το πρώτο δείγμα αυτού του δίσκου.

Η κυκλοφορία φέρνει ξανά τη Lita Ford στο προσκήνιο με νέο υλικό, λίγες ημέρες πριν από το Halloween. Για όσους τη γνώρισαν από τους Runaways ή από τη σόλο πορεία της, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο πώς θα αναπτυχθεί αυτή η σκοτεινή ιδέα στον υπόλοιπο δίσκο.