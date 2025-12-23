Οι Lost Bodies επανέρχονται ζωντανά στο Ίλιον plus με το καθιερωμένο Προρεβεγιόν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου. Οι L.B. με 37 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην εναλλακτική μουσική σκηνή της Αθήνας και με καινούργιο διπλό βινύλιο επανέρχονται σε μία εφ’ όλης της ύλης συναυλία (με επιδότηση από τον ΟΚΟΥΠΕΠΕ) και φέρνουν μαζί τους νέο υλικό.

Οι L.B. έχουν πλέον στο ενεργητικό τους 14 κυκλοφορίες σε cd’s και βινύλιο. Η μουσική τους βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από το industrial, το trip-hop και το post-punk μέχρι το funk και την πειραματική μουσική, με αρκετά στοιχεία πρόζας, αυτοσαρκασμού και κοινωνικής σάτιρας.

Η μπάντα αποτελείται από τους : Θάνος & Σίλια (φωνή), Γιώργος (κιθάρα και φωνή), Βασίλης (μπάσο), Λέανδρος (κρουστά), Κωσταντής (κιθάρα) και Ίριδα (πλήκτρα).

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Doors: 21:30

Ίλιον Plus

Κοδριγκτώνος 17 & Πατησίων

Damage: 8€ προπώληση / 10€ ταμείο

Προπώληση: more.com