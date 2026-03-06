Οι Lost Bodies με 38 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην εναλλακτική μουσική σκηνή της Αθήνας και με καινούργιο διπλό βινύλιο επανέρχονται σε μία εφ’ όλης της ύλης συναυλία (με επιδότηση απο τον ΟΚΟΥΠΕΠΕ) και φέρνουν μαζί τους νέο υλικό.

Οι L.B. έχουν πλέον στο ενεργητικό τους 14 κυκλοφορίες σε cd’s και βινύλιο. Η μουσική τους βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από το industrial, το trip-hop και το post-punk μέχρι το funk και την πειραματική μουσική, με αρκετά στοιχεία πρόζας, αυτοσαρκασμού και κοινωνικής σάτιρας.

Η μπάντα αποτελείται από τους: Θάνος & Σίλια (φωνή), Γιώργος (κιθάρα και φωνή), Βασίλης (μπάσο), Λέανδρος (κρουστά), Κωσταντής (κιθάρα) και Ίριδα (πλήκτρα).

Τρίτη 24 Μαρτίου

Πόρτες ανοίγουν στις: 20:30 | Έναρξη: 21.00

Ίλιον plus

Κοδριγκτώνος 17 & Πατησίων

Τιμή εισιτηρίου: 8€ (προπώληση – more.com) | 10€ (ταμείο)