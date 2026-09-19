Το “Only you” είναι ένα alt pop τραγούδι με nu disco αισθητική και ανεβαστικό groove σε στίχους και μουσική του Ian Ikon που ερμηνεύει η Lou is με τη γνωστή ώριμη και δυναμική φωνή της. To τραγούδι χαρακτηρίζεται από μια funk και mainstream ατμόσφαιρα όπου η ηλεκτρική κιθάρα μαζί με το μπάσο συνδυάζονται με pop έγχορδα και synths.

Οι στίχοι μιλούν για μια σχέση όπου δύο άνθρωποι συναντούν τις διαφορετικότητες τους και μέσα από αυτές νοιώθουν μια ολοκλήρωση παρά έναν συμβιβασμό και εκατέρωθεν παραχωρήσεις. “Είμαστε διαφορετικοί, και αυτό μας αλληλοσυμπληρώνει αντί να μας χωρίζει, αρκεί να υπάρχει μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση”. Από την άλλη δεν αρκεί μόνο το πάθος αλλά η αμοιβαία εμπιστοσύνη και το μοίρασμα κοινών αξιών.

“Only you make me feel whole”…

Κυκλοφορεί από τον Ian Ikon, ως ανεξάρτητη παραγωγή.