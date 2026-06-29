Οι The Kings of Siwa μετατρέπουν το «Love Story» του Monsieur Minimal στο απόλυτο afro house summer hit.

Ένα από τα πιο αγαπημένα κι αναγνωρίσιμα τραγούδια του Monsieur Minimal παγκοσμίως, αποκτά μια ολοκαίνουργια και διαφορετική διάσταση. Το “Love Story”, το τραγούδι που ξεχώρισε για τη μελωδική του ατμόσφαιρα και τη διαχρονική του αισθητική, επιστρέφει μέσα από ένα δυναμικό afro house remix με τίτλο “Love & Hate Story” που υπογράφουν οι The Kings of Siwa.

Με σεβασμό στη μελωδία και το συναίσθημα του πρωτότυπου, οι The Kings of Siwa επαναπροσδιορίζουν το τραγούδι μέσα από ρυθμικά afro grooves, βαθιά μπάσογραμμες και σύγχρονες ηλεκτρονικές υφές, δημιουργώντας ένα remix που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και την ένταση της dancefloor κουλτούρας.

Η κυκλοφορία του single είναι της Mo.Mi. Records και είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι The Kings of SIWA είναι ένα πρότζεκτ που δημιουργήθηκε από τους Monsieur Minimal και Stef Selden το 2025. Εμπνευσμένοι από την κοινή τους αγάπη για την ηλεκτρονική μουσική και την μυστηριακή ατμόσφαιρα της όασης του Σίβα, συνδυάζουν βαθιές μπασογραμμές και synths για να δημιουργήσουν remixes που επαναπροσεγγίζουν τα αυθεντικά κομμάτια.