Μπορεί ο έρωτας να επιβιώσει όταν το μόνο που κάνουμε είναι swipe;
Το νέο έργο του Νίκου Φυτά, (Love me) Tinder, κάνει πρεμιέρα στο Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 21:00.
Πρόκειται για μια δίγλωσση, πολυφωνική performance γύρω από τον έρωτα και τη “σύνδεση” στην εποχή των αλγορίθμων, εκεί όπου η επιθυμία συναντά τα δεδομένα και κάθε εξομολόγηση μετατρέπεται σε «ειδοποίηση».
Ελληνικά και αγγλικά διασταυρώνονται με θέατρο, χορό, τραγούδι, performance, live-looping, προβολές, data leaks και ηχητικά layers, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο ηλεκτρική εξομολόγηση παρά θεατρική παράσταση.
Από το σούρουπο ως την αυγή, πέντε χαρακτήρες συναντιούνται στο σπίτι μιας meta-pop star. Το ποτό ρέει, οι μάσκες πέφτουν και τα συστήματα πεποιθήσεων συγκρούονται καθώς οι σχέσεις δοκιμάζονται, καταρρέουν και ξαναχτίζονται.
Περισσότερο από μια ιστορία για το dating ή τα social media, το (Love me) Tinder ερευνά πώς ο λόγος, η επιθυμία και η τεχνολογία μεταμορφώνουν τη σύγχρονη εμπειρία.
Η παράσταση αποτελεί τον πυρήνα του φετινού δραματουργικού σχεδιασμού του NO, μιας σεζόν που επιδιώκει να αιτιολογήσει γιατί το αγγλόφωνο θέατρο ανήκει στην Αθήνα, γιατί η ίδια η πόλη είναι πολύγλωσση, αντιφατική και απρόβλεπτη, όπως και ο έρωτας.
Σημείωμα Σκηνοθέτη
«Το (Love me) Tinder προσεγγίζει τον έρωτα ως ένα ζωντανό σύστημα. Η σκηνή χαρτογραφείται ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, όπου η γλώσσα, ο ήχος και το σώμα συνυπάρχουν.
Κάθε παράσταση είναι ένα εργαστήριο ζωντανής γραφής: το υλικό ανακυκλώνεται, μετασχηματίζεται και ξαναγράφεται μπροστά στα μάτια του κοινού.
Με ενδιαφέρει πώς η γλώσσα αλλοιώνεται μέσα από τα social media και τα chatbots, πώς η μνήμη επιμένει σαν screenshot και η επιθυμία αντιστέκεται στην καταμέτρηση.
Αν ένα ρίγος ή μια σιωπή φτάσει στο κοινό, το πείραμα έχει πετύχει.»
Νίκος Φυτάς
Ταυτότητα Παράστασης
Είδος: Σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων με τραγικές αποχρώσεις
Γλώσσα: Πολύγλωσση (Ελληνικά/Αγγλικά με υπότιτλους)
Μουσική: Ζωντανή μουσική και τραγούδι
Συντελεστές Παράστασης
Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία: Νίκος Φυτάς
Σκηνογραφία: Δημήτρης Ζαμπόπουλος
Πρωτότυπη Μουσική: Νάλια Ζήκου
Χορογραφίες: Ελευθερία Αγαπάκη
Επιμέλεια Φωτισμών: Ίων Σοφικίτης
Κατασκευές: Κίμων Σοφικίτης
Κοστούμια – Video Projections – Φωτογραφίες: Νίκος Φυτάς
Παίζουν: Τζίνα Σταυρουλάκη, Μαριλένα Καβάζη, Τερέζα Βροντίση, Γιάννης Οιχαλιώτης, Νάσος Τόλιας
Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00
Διάρκεια: 90’
Theatre of the NO
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα (απέναντι από το Δημαρχείο)
Τηλέφωνο: 6946851001
Τιμή εισιτηρίου: 15€
Προπώληση: more.com