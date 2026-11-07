Ο Μανώλης Κονταρός παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Είσαι η ζωή μου», που κυκλοφορεί από τη Heaven Music, σε μουσική του Γιώργου Τσουρουπάκη και στίχους της Μαρίας Ανδριανάκη.

Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι που κινείται γύρω από την αγάπη και τη θέση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος στη ζωή του άλλου. Οι στίχοι χρησιμοποιούν εικόνες από τη φύση και τον έρωτα, με την καρδιά να παρομοιάζεται με έναν ανθισμένο κήπο και τον αγαπημένο άνθρωπο με ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Ο Μανώλης Κονταρός δίνει στο τραγούδι τη δική του ερμηνευτική ταυτότητα, παραμένοντας κοντά στο ύφος που έχει χαρακτηρίσει τη διαδρομή του στην κρητική μουσική.

Μουσική: Γιώργος Τσουρουπάκης

Στίχοι: Μαρία Ανδριανάκη