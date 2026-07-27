Η Μαντώ Κουντούρη, η μεγάλη νικήτρια του πρώτου NYXDrop, που ξεχώρισε μέσα από το TikTok και ανέδειξε νέα μουσικά ταλέντα, κάνει σήμερα το επίσημο δισκογραφικό της ντεμπούτο με το ολοκαίνουργιο single «Κακή Επιρροή».

Πρόκειται για ένα δυναμικό, σύγχρονο pop τραγούδι με έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα, που αναδεικνύει τη φρέσκια ερμηνεία και τη μοναδική προσωπικότητα της Μαντούς, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πολλά υποσχόμενης μουσικής διαδρομής.

Τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης ΜΕΘ Κουινέλης, ενώ τους στίχους η ίδια η Μαντώ Κουντούρη, χαρίζοντας στο τραγούδι μια προσωπική και αυθεντική ταυτότητα. Την παραγωγή, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Βασίλης Κουμεντάκος, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο και δυναμικό ήχο.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, παρουσιάζεται και το επίσημο music video, στο οποίο υπογράφει τη σκηνοθεσία ο Κώστας Γρηγορακάκης. Γυρισμένο σε καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, το video clip αποτυπώνει τη ζωντάνια, την ανεμελιά και την ενέργεια του τραγουδιού, με τη Μαντώ να μας μεταφέρει στο απόλυτο καλοκαιρινό mood.

Με την «Κακή Επιρροή», η Μαντώ Κουντούρη κάνει το πρώτο της μεγάλο δισκογραφικό βήμα, επιβεβαιώνοντας πως η νίκη της στο NYXDrop ήταν μόνο η αρχή.