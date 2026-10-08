Η Μαρία Λούκα και η Βούλα Στρατάκη παρουσιάζουν τη «Γυναικεία υπόθεση» στον Σταυρό του Νότου Club, σε δύο μουσικές βραδιές με διαφορετικούς καλεσμένους. Το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, η παράδοση και η προσωπική δημιουργία αποτελούν τα σημεία συνάντησης των δύο ερμηνευτριών.

Η επιστροφή της Μαρίας Λούκα, είκοσι χρόνια μετά

Για τη Μαρία Λούκα, οι εμφανίσεις αυτές σηματοδοτούν την επιστροφή στον Σταυρό του Νότου ύστερα από είκοσι χρόνια. Ο χώρος συνδέεται με τα πρώτα βήματα της προσωπικής καλλιτεχνικής της πορείας. Στο διάστημα που μεσολάβησε, παρουσίασε τις δισκογραφικές δουλειές «Καλημέρα», «Ιστορίες» και «10 Στιγμές», ενώ συνέχισε τις ζωντανές εμφανίσεις και τις συνεργασίες της.

Η Βούλα Στρατάκη φέρνει στη συνάντηση τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα και τη σχέση της με την κρητική μουσική παράδοση. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προσωπικά τραγούδια, επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο και κοινές ερμηνείες με τους καλεσμένους τους.

Στην πρώτη βραδιά θα συμμετάσχουν ο Θοδωρής Κοτονιάς και ο Νίκος Στρατάκης. Στη δεύτερη, τη σκηνή θα μοιραστούν μαζί τους ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο Δημήτρης Καρράς και ο Νίκος Ζουρνής. Η αλλαγή των προσκεκλημένων δίνει σε κάθε εμφάνιση το δικό της πρόγραμμα μουσικών συναντήσεων.

Οι δύο γυναίκες παραμένουν οι οικοδέσποινες, συνδέοντας τις διαφορετικές φωνές και μουσικές καταβολές των συμμετεχόντων.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Καλεσμένοι: Θοδωρής Κοτονιάς, Νίκος Στρατάκης

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Καλεσμένοι: Δημήτρης Μπάκουλης, Δημήτρης Καρράς, Νίκος Ζουρνής

Ώρα έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή και Θαρύπου 35–37, Νέος Κόσμος

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 9226975

Εισιτήριο ορθίων: 14€

Προπώληση: ticketmaster.gr