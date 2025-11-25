1818, Αυστρία…

Ο νεαρός πάστορας του Αγίου Νικολάου, Joseph Mohr, ζητάει απ’ τον δάσκαλο του σχολείου, Franz Xaver Gruber, να γράψει μουσική για τους στίχους του. “Αν γίνεται” του λέει “να χρησιμοποιήσεις κιθάρα στην ενορχήστρωση γιατί οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει το εκκλησιαστικό όργανο του ναού και δε θα μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις”.

24 Δεκεμβρίου του 1818 το τραγούδι παίζεται για πρώτη φορά…

100 χρόνια μετά και ενώ έχει ήδη ταξιδέψει και μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες, συνέβη κάτι μαγικό. Το 1914 κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, Γερμανία και Αγγλία αποφασίζουν να κάνουν ανακωχή για ένα βράδυ. Είναι το βράδυ των Χριστουγέννων. Μες στη Σιωπή, οι Γερμανοί στρατιώτες ξεκινούν να τραγουδούν το Stille Nacht. Οι Άγγλοι τους ακούνε και ακολουθούν με το Silent Night. Τα δύο “αντίπαλα” στρατόπεδα τραγουδούν την ίδια μελωδία, σε άλλη γλώσσα. Για μια μόνο νύχτα, οι στρατιώτες μοιράζονται το φαγητό τους, θάβουν τους νεκρούς τους, κλαίνε και τραγουδούν μαζί.

Η μουσική για άλλη μια φορά ενώνει και φανερώνει ότι είμαστε όλοι ένα. Ήθελα με αυτήν την απόδοση στίχων να εξυπηρετήσω το ίδιο μήνυμα. Θέλαμε με τον Δημήτρη Σιάμπο (στην ενορχήστρωση) να φτιάξουμε ένα νανούρισμα. Κυρίως για ενήλικες, αλλά και για παιδιά.

Είτε ο πόλεμος είναι εξωτερικός, είτε εσωτερικός, αυτό το βράδυ είμαστε όλοι ασφαλείς. Οι φόβοι κατευνάζονται, ο νους σιωπά και έρχεται η γαλήνη.

Εύχομαι να πέφτει χιόνι απαλά πιο συχνά μέσα μας.

Με πολλή πολλή Αγάπη

Μαρίζα

ΥΓ: Αυτό το τραγούδι είναι ίσως το αγαπημένο μου Χριστουγεννιάτικο, γι’ αυτό και το διάλεξα για να ανοίξει την πόρτα των ξωτικών, προμηνύοντας έναν ολόκληρο δίσκο με μαρς μέλοους.

Μουσική: Franz Xaver Gruber

Απόδοση στίχων: Μαρίζα Ρίζου

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Σιάμπος / Μαρίζα Ρίζου

Ενορχήστρωση εγχόρδων: Δημήτρης Σιάμπος

Βιολιά: Κώστας Καριτζής, Σταματέλλα Σπίνουλα, Αγγελική Ποτήρη

Βιόλα: Αριόνα Μουτσάι

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Κοντραμπάσο: Κώστας Πατσιώτης

Ομποε: Κώστας Γιοβάνης

Κιθάρα: Δημήτρης Σιαμπος

Οργάνωση παραγωγής: Μαρία Αναγνωστοπούλου

Ηχογράφηση: Θάνος Καλλέας

Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος

Μίξη, master: Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος

Μες στη Σιωπή

Άγια στιγμή

Πέφτει χιόνι σκεπάζει τη γη

Μέσα στη νύχτα λάμπει ένα φως

Τώρα η αγάπη θα ναι οδηγός

Πέσε κοιμήσου απαλά

Μες στη ζεστή αγκαλιά

Μες στη Σιωπή

Άγια στιγμή

Ήρθε πάλι αυτή η εποχή

Που όλα γεννιούνται απ’τις στάχτες ξανά

Λίγο πιο εύκολα και πιθανά

Έλα τραγούδα κι εσύ

Τη μαγική μουσική

Μες στη Σιωπή

Άγια στιγμή

Ήρθαν Χριστούγεννα και μια αρχή

Λέει για ένα αστέρι που δείχνει το πως

Διώχνει τον πόνο και φέρνει το Φως

Έλειπε τόσον καιρό

Όμως μην κλαις, είναι εδώ