Το “15”, είναι το έβδομο άλμπουμ των Mechanimal και σηματοδοτεί ένα ξεχωριστό ορόσημο για την Inner Ear, αποτελώντας την 300ή κυκλοφορία της δισκογραφικής.

Το “15” είναι ένα σημείο κάπου ανάμεσα στον Βύρωνα και τη Γλυφάδα. Μια ανώνυμη κουκίδα στον χάρτη της πόλης, όπου κάποτε άρχισαν να δονούνται οι πρώτες συχνότητες των Mechanimal. Τα ταξί περνούν από πάνω του χωρίς να σταματούν. Τα σκυλιά αποφεύγουν να κοιτάξουν προς τα εκεί. Κάτω από σπασμένα πεζοδρόμια, στρώματα ασφάλτου, ξεχασμένες γραμμές τρόλεϊ και καλώδια τηλεφώνου, ένας βόμβος παρέμεινε ανοιχτός για εβδομάδες. Κάποιοι μιλούν για μια κασέτα με θορυβιστική ποίηση μέσα σε μια εγκαταλειμμένη Mercedes. Εμείς θυμόμαστε μόνο τον βόμβο. Από εκεί ξεκίνησε μια μετάδοση που δεν σταμάτησε ποτέ.

Το “15” είναι το σημείο όπου ο θόρυβος παύει να είναι θόρυβος και αποκαλύπτει αυτό που έκρυβε από κάτω του. Το χάος. Όχι ως καταστροφή, ούτε ως κατάσταση, αλλά ως εκείνη τη στιγμή που ο θόρυβος παύει να σε αποσπά και η πραγματικότητα εμφανίζεται χωρίς φίλτρο.

Με το “15” οι Mechanimal δεν επιστρέφουν απλώς στον ήχο που τους γέννησε. Επιστρέφουν στον αρχικό του παλμό και τον αφήνουν να οδηγήσει τη μουσική μέχρι εκεί όπου το μηχανικό γίνεται ανθρώπινο, το ανθρώπινο γίνεται ηλεκτρικό και ο θόρυβος γίνεται χάος. Όπως λένε οι ίδιοι “Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι μετά τον θόρυβο έρχεται η σιωπή. Εμείς βρήκαμε το χάος. Το “15” είναι η απόσταση ανάμεσα στα δύο.”

Οι Mechanimal είναι:

Freddie F. – φωνή, λέξεις

Γιάννης Παπαϊωάννου – μουσική, ηλεκτρονικά, παραγωγή, μίξη, λέξεις

Αγγελική Βρεττού – λέξεις

Μαζί τους στο «15» έπαιξαν οι φίλοι:

Henrik Meierkord – τσέλο, ενορχήστρωση εγχόρδων στο 1

Βαγγέλης Μακρής (Victim Of Society) – ηλεκτρική κιθάρα στο 2

Ντίνος Ζούμπερης (Γεια Σου Τάκη, Omikron Project, Doumani All-Stars) – ηλεκτρικό μπάσο στα 2, 4 & 7

Γιώργος Καρανικόλας (The Last Drive, BKML, Omega Ray) – ηλεκτρική κιθάρα στα 4 & 8

Άννα Παπαθανασίου (Puta Volcano) – φωνή στο 6

Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης (Psychedelic Trips To Death) – Ηλεκτρική κιθάρα στο 6

Ηλίας Κατελάνος – Ηλεκτρική κιθάρα στο 7

Κυκλοφορεί ψηφιακά και σε βινύλιο στις από την Inner Ear.