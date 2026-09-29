Οι Mesogeios, το μουσικό ντουέτο από τη Θεσσαλονίκη, μας παρουσιάζουν το νέο τους Single που έχει τίτλο “Ένα Ταξίδι”, μια παραμυθένια μουσική ιστορία ντυμένη με αιθέρια Jazz στοιχεία, ξεχωριστά ηχοχρώματα και στίχους εμπνευσμένους από τη δική τους ιδιαίτερη διαδρομή στη μουσική και στη ζωή.

Έχοντας αφήσει όλα αυτά τα χρόνια το δικό τους ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα μέσα από τις δημιουργίες και τις ζωντανές τους εμφανίσεις, οι Mesogeios επιστρέφουν με το “Ένα Ταξίδι”. Το τραγούδι αποτελεί μια υπενθύμιση της αξίας της στιγμής, της ανάγκης να συλλέγουμε εμπειρίες και να αποδεχόμαστε ακόμη και τα λάθη μας, καθώς μέσα από αυτά μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε και συνεχίζουμε την πορεία μας πιο ελεύθεροι και με περισσότερη ελπίδα. Όλα αυτά αποτυπώνονται μουσικά μέσα από μια ιδιαίτερη Jazzy lounge ενορχήστρωση, όπου κάθε όργανο έχει τον δικό του ρόλο και χώρο, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό και απολαυστικό αποτέλεσμα!

Γιατί, τελικά η ζωή γίνεται πιο όμορφη μέσα από τις μικρές και μεγάλες στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και τι πιο όμορφο από ένα κυριακάτικο πρωινό στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μαζί με την οικογένεια και τους ανθρώπους που αγαπάς; Αυτή ακριβώς η εικόνα αποτέλεσε την έμπνευση για το music video του “Ένα Ταξίδι”. Μια ξεχωριστή ανάμνηση, αφιερωμένη στη μικρή Αναστασία, την κόρη τους, με την ευχή να ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες.

Το “Ένα Ταξίδι” είναι ουσιαστικά, η μουσική αφήγηση της προσωπικής διαδρομής του καθενός.

Κάθε ζωή είναι ένα ταξίδι… Και κάθε ταξίδι αξίζει να γίνει τραγούδι!

Μουσική – Στίχοι: Άσπα Μαυρίδου

Ενορχήστρωση: Χρήστος Δίγκας

Κυκλοφορεί από την Plus Rec.