Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με το νέο του single «Όλα Μαγικά», ένα φωτεινό και ρυθμικό τραγούδι που έρχεται να ντύσει μουσικά τις καλοκαιρινές στιγμές.

Το τραγούδι μιλά για εκείνη τη συνάντηση που μπορεί να αλλάξει ξαφνικά την καθημερινότητα, να διώξει το σκοτάδι και να κάνει τον κόσμο να φαίνεται διαφορετικός. Ένας έρωτας που γεννά αισιοδοξία, ελευθερία και την αίσθηση ότι όλα είναι δυνατά, με εικόνες που παραπέμπουν σε ουρανό, θάλασσα και ελληνικό καλοκαίρι.

Τη μουσική υπογράφουν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Νικηφόρος Βυθούλκας, ενώ τους στίχους έγραψε ο Θοδωρής Μάκρας.

Με σύγχρονη pop παραγωγή, ανάλαφρο ρυθμό και μία μελωδία που αποτυπώνεται εύκολα από το πρώτο άκουσμα, το «Όλα Μαγικά» κινείται στο γνώριμο μουσικό ύφος του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η ερμηνεία του παραμένει ζεστή και άμεση, μεταφέροντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό που κρύβει η πρώτη περίοδος ενός μεγάλου έρωτα.

Το νέο single συνοδεύεται από εικόνες με έντονο καλοκαιρινό χρώμα, που ακολουθούν τη διάθεση του τραγουδιού και ενισχύουν την αίσθηση μιας μικρής απόδρασης μακριά από την καθημερινότητα.

Το «Όλα Μαγικά» κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.