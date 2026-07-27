Ο Μιχάλης Δημητριάδης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Τον Παράδεισο Κι Αν Είχα», επιστρέφοντας με μια καθαρά λαϊκή πρόταση που φέρει εξ ολοκλήρου την υπογραφή του Γιώργου Κωνσταντινάρα σε μουσική και στίχους.

Το «Τον Παράδεισο Κι Αν Είχα» κινείται σε γνώριμο έδαφος για τον Μιχάλη Δημητριάδη, με τη φωνή του να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας λαϊκής ερωτικής σύνθεσης. Ο τίτλος του τραγουδιού δίνει από μόνος του το στίγμα μιας ιστορίας όπου ακόμη και ο «παράδεισος» χάνει την αξία του όταν λείπει ο άνθρωπος που πραγματικά έχει σημασία.

Η νέα κυκλοφορία σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή του Δημητριάδη σε μια ενεργότερη δισκογραφική παρουσία, μετά από μια μεγάλη περίοδο κατά την οποία οι νέες ηχογραφήσεις του ήταν περιορισμένες.

Μια φωνή με μακρά διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι

Ο Μιχάλης Δημητριάδης έχει πίσω του μια πορεία δεκαετιών, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς και έχοντας συνδέσει τη φωνή του με τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο λαϊκό και έντεχνο ρεπερτόριο.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του βρίσκεται το «Στων Αγγέλων τα Μπουζούκια», σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Μάνου Ελευθερίου, ενώ η επαγγελματική του διαδρομή είχε ξεκινήσει ήδη από πολύ νεαρή ηλικία.

Η επιστροφή του σήμερα δεν επιχειρεί να απομακρυνθεί από αυτή την ταυτότητα. Αντίθετα, το «Τον Παράδεισο Κι Αν Είχα» πατά πάνω στον ήχο με τον οποίο τον έχει γνωρίσει το κοινό και τον επαναφέρει στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με νέο υλικό.

Κυκλοφόρησε και το επίσημο video clip

Το τραγούδι απέκτησε πλέον και τη δική του εικόνα, καθώς το επίσημο video clip βρίσκεται ήδη online στο YouTube.

Με το «Τον Παράδεισο Κι Αν Είχα», ο Μιχάλης Δημητριάδης ανοίγει ξανά τη δισκογραφική του παρουσία, επιλέγοντας μια νέα λαϊκή σύνθεση που παραμένει κοντά στο ύφος και στην ερμηνευτική ταυτότητα που τον συνοδεύουν εδώ και χρόνια.