“…είναι κάθε μέρα ο λόγος ν’ αναδύεσαι ξανά!”

Η Μητέρα Φάλαινα Τυφλή επιστρέφει στη σκηνή του Κυττάρου για μια επετειακή συναυλία με αφορμή τα 20 χρόνια από την πρώτη της «ανάδυση». Σχεδόν μία δεκαετία μετά τις πιο πρόσφατες ζωντανές εμφανίσεις του πολυμελούς σχήματος, παλαιότερα και νεότερα μέλη συναντιούνται ξανά, μαζί με προσκεκλημένους από διαφορετικές διαδρομές της ελληνικής σκηνής.

Η συναυλία θα στηριχθεί στη χαρακτηριστική πολυσυλλεκτική ενορχηστρωτική ταυτότητα της Μητέρας Φάλαινας Τυφλής: πνευστά, έγχορδα, πιάνα και πλήκτρα πάνω στη ροκ βάση κιθάρας, μπάσου και τυμπάνων, με έμφαση στα αφηγηματικά τραγούδια και στις μεγάλες, ομαδικές ενορχηστρώσεις.

Το σχήμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2006 και κινήθηκε σε ένα ηλεκτροακουστικό Folk-Soul Rock ιδίωμα με ελληνόφωνο στίχο. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται τα άλμπουμ «Ορχήστρα στο Βυθό» και «Ναυάγια στη Στεριά», ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει περάσει από πολλές μουσικές σκηνές και φεστιβάλ στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Στους προσκεκλημένους που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται οι Ιωάννα Μιχαηλίδου, Δημήτρης Καλαντζής, Κωστής και Πάρης Σιδέρης, Moa Bones, Αλέξανδρος Δανδουλάκης και Γιώργος MC Γαρεφαλάκης, ενώ αναμένονται και επιπλέον συμμετοχές.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Έναρξη: 21:00

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 και Αχαρνών

Προπώληση: more.com