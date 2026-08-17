Η Niykee Heaton επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο, ομώνυμο album της Niykee, μια δουλειά που η ίδια περιγράφει ως τον δίσκο που χρειάστηκε σχεδόν δέκα χρόνια για να βρει το θάρρος να γράψει.

Το album κυκλοφόρησε από τη δική της NATURYL RECORDS και περιλαμβάνει 16 τραγούδια με συνολική διάρκεια 52 λεπτών

Ένας δίσκος που άργησε μια δεκαετία!

Η πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία γύρω από το Niykee προέρχεται από την ίδια την καλλιτέχνιδα. Με αφορμή την κυκλοφορία, η Heaton το χαρακτήρισε ως το album για το οποίο χρειάστηκε δέκα χρόνια μέχρι να νιώσει έτοιμη να το γράψει, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε προαναγγείλει την επιστροφή της με τη φράση «Ten years almost exactly. I’m back».

Η αναφορά στη δεκαετία δεν είναι απλώς συμβολική. Ορισμένα τραγούδια του δίσκου έχουν τις ρίζες τους ακριβώς σε εκείνη την περίοδο. Το “Woosah” είχε παρουσιαστεί ήδη το 2015, ενώ το “Stoned in Miami” είχε εμφανιστεί ως demo το 2016. Τώρα βρίσκουν επίσημα θέση στο νέο album, μαζί με ολοκαίνουργιο υλικό.

Γράφει και παράγει η ίδια τα τραγούδια της

Το Niykee έχει και μια ακόμη ουσιαστική διαφορά σε σχέση με μια τυπική pop κυκλοφορία μεγάλου label: η Heaton έχει αναλάβει σχεδόν ολοκληρωτικά τον δημιουργικό έλεγχο. Όπως αναφέρει η ίδια, όλα τα τραγούδια έχουν γραφτεί και παραχθεί από εκείνη, με «λίγη βοήθεια από την LP».

Η επιλογή του ονόματός της ως τίτλου του album αποκτά έτσι περισσότερο νόημα. Το Niykee λειτουργεί ως μια επανασύσταση της καλλιτέχνιδας με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο υλικό της από εκείνον που είχε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Από τα viral covers στο “Bad Intentions”

Για όσους δεν γνωρίζουν καλά τη Niykee Heaton, η ιστορία της ξεκινά στην εποχή όπου το YouTube μπορούσε ακόμη να δημιουργήσει νέους καλλιτέχνες σχεδόν από το μηδέν.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός άρχισε να γίνεται γνωστή ανεβάζοντας acoustic διασκευές hip-hop τραγουδιών, με τη δική της εκτέλεση στο “Love Sosa” του Chief Keef να γίνεται viral. Ακολούθησε το EP Bad Intentions το 2014 και αργότερα το The Bedroom Tour Playlist του 2016.

Το “Bad Intentions” απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση με τη συμμετοχή των Migos και έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, παραμένοντας μέχρι σήμερα το τραγούδι με το οποίο συνδέεται περισσότερο το όνομά της.

Η σχέση της με τη μουσική βιομηχανία, ωστόσο, δεν ήταν πάντα ομαλή. Ήδη από το 2015 είχε μιλήσει δημόσια για σοβαρές διαφωνίες με τη δισκογραφική της και για την πίεση που αισθανόταν να αλλάξει την εικόνα και τη μουσική της κατεύθυνση.

Αυτό κάνει τη σημερινή ανεξάρτητη επιστροφή της ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Τρία singles άνοιξαν τον δρόμο προς το “Niykee”

Πριν από την κυκλοφορία του album, η Heaton είχε αρχίσει να επιστρέφει σταδιακά μέσα στο 2026.

Τον Μάιο παρουσίασε διαδοχικά τα “11:11”, “John Wayne” και “Emotionally Unavailable”, τα οποία περιλαμβάνονται πλέον και στο Niykee. Το τελευταίο μάλιστα κυκλοφόρησε με τη Heaton να πιστώνεται στα φωνητικά, την κιθάρα και την παραγωγή.

“Niykee” – Tracklist

Art of War Down Take Me to Your Leader White Lace Panties Shade & Oak Hell John Wayne What Are You Here For 11:11 Forgive Me for It Woosah Little Bit Stoned in Miami Zoloft Home Emotionally Unavailable

Το Niykee δεν είναι λοιπόν απλώς μια ακόμη κυκλοφορία έπειτα από χρόνια χαμηλότερης δισκογραφικής δραστηριότητας. Για μια καλλιτέχνιδα που ξεκίνησε ως viral φαινόμενο, πέρασε πολύ γρήγορα από τη μεγάλη μουσική βιομηχανία και στη συνέχεια επέλεξε έναν πολύ πιο ανεξάρτητο δρόμο, το ομώνυμο album μοιάζει κυρίως με επιστροφή στον έλεγχο της ίδιας της μουσικής της. Και ίσως γι’ αυτό χρειάστηκε τελικά δέκα χρόνια μέχρι να αισθανθεί ότι ήταν έτοιμη να το κυκλοφορήσει.