Ο «Θάνατος ενός ηθοποιού», η παράσταση της ομάδας Dulcinea που συνομιλεί με τον Τσέχωφ και με τη σύγχρονη αγωνία του καλλιτέχνη απέναντι στην κρίση και την αποδοχή, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη, σε σκηνοθεσία Άννας-Μαρίας Ιακώβου.

Αφετηρία του έργου αποτελεί το διήγημα του Άντον Τσέχωφ «Ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου». Ο βασικός του πυρήνας —ο φόβος απέναντι στην εξουσία, η ανάγκη για αναγνώριση και η αγωνία της απόρριψης— μεταφέρεται στο σήμερα, θέτοντας το ερώτημα τι συμβαίνει όταν η κρίση των άλλων γίνεται σταδιακά η δική μας κρίση για τον εαυτό μας.

Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης θεατρικές διασκευές των τσεχοφικών διηγημάτων «Ο Πιανίστας» και «Στο Νεκροταφείο», ενώ η παράσταση αντλεί και από τη σκέψη του Theodor W. Adorno για τη σχέση της τέχνης με την κοινωνία και τη βιομηχανία του θεάματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη του καλλιτέχνη να αρέσει, να αναγνωριστεί και να επιβεβαιωθεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η τέχνη καλείται συχνά να αποδείξει διαρκώς την αξία και τη χρησιμότητά της. Η μικρή καθημερινή απαξίωση μετατρέπεται έτσι σε κάτι βαθύτερο: σε έναν εσωτερικό μηχανισμό αμφισβήτησης και αυτοϋπονόμευσης.

Ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό

Επί σκηνής βρίσκονται τρεις ερμηνευτές και ένας μουσικός, σε ένα σύμπαν που σταδιακά αποσταθεροποιείται. Η ζωντανή μουσική, η άμεση επικοινωνία με το κοινό και σκηνικές εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική των κλόουν και των παλιών μπουλουκιών μετακινούν την παράσταση ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό, στη γελοιότητα και την τρυφερότητα.

Η ομάδα Dulcinea ξεκινά με αυτή την επιστροφή τη δεύτερη σεζόν της, επιδιώκοντας όχι μια απλή επανάληψη της περσινής παράστασης αλλά μια νέα συνάντηση με το ίδιο υλικό και το κοινό.

Η Dulcinea Compania έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια καλλιτεχνικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού την περίοδο 2022–2025 και έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το ThessFringe Festival και τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Παραστάσεις και δράσεις της έχουν παρουσιαστεί σε χώρους όπως το Πλύφα, το Θέατρο 104, το Θέατρο Άνετον, το Space Lab και το Tavros Art Space.

Σκηνοθεσία: Άννα-Μαρία Ιακώβου

Συνεργάτης σκηνοθέτης: Κώστας Χατζηγεωργίου

Δραματουργία: Η ομάδα

Σύνθεση δραματουργίας: Ελένη Σιταρά

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Μουσική: Χάρης Αναστασιάδης

Βοηθός σκηνοθεσίας: Ηλιάνα Αντωνιάδου

Βοηθός ομάδας – Εκτέλεση παραγωγής: Στέφανος Μανουσαρίδης

Σχεδιασμός φωτισμών: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Φωτογραφίες: Νίκος Ζιαγάκης

Video trailer: Κώστας Χατζηγεωργίου

Διεύθυνση Παραγωγής: Πάνος Μητσόπουλος

Οργάνωση & Διαχείριση Παραγωγής: Δέσποινα Σαραντίδη

Παραγωγή: Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ανδρέας Βουτσινάς & Dulcinea Compania

Επί σκηνής: Άννα-Μαρία Ιακώβου, Αλέξανδρος Καλτζίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και ο μουσικός Χάρης Αναστασιάδης.

Ημερομηνίες: 30 Νοεμβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2026

Ημέρες: Δευτέρα & Τρίτη

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 100 0365 Τιμές: 16€ γενική είσοδος / 12€ φοιτητικό / 10€ ανέργων – ΑμεΑ Προπώληση: more.com