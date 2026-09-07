Το εμβληματικό έργο που σπάει ταμεία παγκοσμίως, μετά την πετυχημένη πορεία του, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν και για λίγες παραστάσεις στο Studio Μαυρομιχάλη.

Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν η Ζωρζίνα Τζουμάκα και η Χριστίνα Χριστοφή. Επί σκηνής παρακολουθούμε τέσσερις εξαιρετικές- εξαιρετκούς ηθοποιούς: Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλη Πουλάκο και Δημοσθένη Φίλιππα.

Τέσσερις χαρακτήρες που θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες, οι συνάδελφοι, εμείς οι ίδιοι. Μια κωμωδία που μιλά για τη σχολική βία και για όλες τις άλλες μορφές βίας που την γεννούν και την υποθάλπτουν, Γιατί, όπως είπε και ο G. B. Shaw, «αν θέλεις να πεις στους ανθρώπους την αλήθεια, κάν’ τους να γελάσουν. Αλλιώς θα σε σκοτώσουν»

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Ποιος πιστεύει στον Θεό της Σφαγής;

Όταν ο εντεκάχρονος Φερντινάν χτυπά στο πρόσωπο τον συμμαθητή του Μπρουνό, σπάζοντάς του δύο δόντια, οι γονείς τους αποφασίζουν να συναντηθούν. Γρήγορα η καλοπροαίρετη, ειρηνική συζήτηση ανάμεσα σε υπεύθυνους ενήλικες μετατρέπεται σε άγρια σύγκρουση. Τα κοινωνικά προσωπεία πέφτουν, το λούστρο της συμπεριφοράς διαρρηγνύεται και από τις ρωγμές ξεφυτρώνουν άναρχα ο θυμός, η οργή και τα καταπιεσμένα βίαια ένστικτα. Πού βρίσκεται ο πολιτισμός και πού η βαρβαρότητα;

Η Γιασμίνα Ρεζά αντιμετωπίζει με χιούμορ και σαρκασμό τις βεβαιότητες και τα κλισέ που μας φυλακίζουν και μας οχυρώνουν στον αστικό πολιτισμό μας, αποκαλύπτοντας την πρωτογονική μας γύμνια

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Με αφορμή ένα περιστατικό σχολικής βίας όλη η δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στον πολιτισμό ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Σε ένα αποδομημένο αστικό σαλόνι, τοποθετούμε τα θεατρικά μας πρόσωπα απέναντι στις νευρώσεις, τις φαντασιώσεις, τις ιδεολογίες και τις διαψεύσεις τους. Τα αντιμετωπίζουμε με συμπάθεια και κατανόηση και τα εκθέτουμε ανελέητα και περιπαικτικά στα μάτια των θεατών μας – με ένα κλείσιμο του ματιού. Πότε επιτέλους θα δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη; Ολόκληρο, αδιάσπαστο;

Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Σκηνοθεσία: Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Σκηνικά – Κοστούμια: Ισιδώρα Ντούλου

Φωτισμοί – Βίντεο: Χριστίνα Χριστοφή

Φωτογραφίες: Χρήστος Καλαϊτζής

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος, Δημοσθένης Φίλιππας

Πρεμιέρα: 17 Οκτωβρίου

Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15

Τελευταία παράσταση 6 Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 75 λεπτά

Studio Μαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210653330

Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων), 10 ευρώ (ατέλεια).

Προπώληση: more.com